Біля Ocean Plaza ліквідовують наслідки масштабного пориву теплотраси
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Сьогодні з самого ранку ремонтні служби працюють над ліквідацією масштабного пориву теплотраси, що стався по вулиці Антоновича у столиці, передає кореспондент УНН.
На місці ліквідації аварії кореспонденту УНН повідомили, що порив стався у трубі тепломережі діаметром 1000 мм. До цієї ділянки було підключено близько 3-х тисяч абонентів, які наразі перепідключені до іншої ділянки тепломережі.
Робітники підтвердили, що труба теплотраси була прокладена ще 1987 року, тобто на сьогоднішній день їй вже 33 роки, тоді як термін експлуатації таких труб становить 25 років.
Наразі частина вулиці Антоновича перекрита, роботи тривають. Площа перед ТЦ Ocean Plaza вільна для проходу пішоходів, але сам торговельний центр тимчасово не працює.
Нагадаємо, увечері 13 січня в Голосіївському районі на вул. Антоновича, 174, в результаті прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття. У провал, що утворився, частково провалилося маршрутне таксі.
Раніше у КМДА повідомили, що внаслідок аварії постраждали 9 осіб. Пізніше стало відомо, що 7 з них перебувають у лікарні.
Столична влада пояснила порив зношеністю тепломережі, водночас повідомивши, що влітку ця ділянка пройшла випробування, а тому не вважалася аварійною.