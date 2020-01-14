Біля Ocean Plaza ліквідовують наслідки масштабного пориву теплотраси

ukru
04:30 • 23047 перегляди

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

20 березня, 16:58 • 103201 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 158133 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 255707 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 257064 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 253444 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 235003 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 203751 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 186003 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146214 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1.8 м/с
60 %
757 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
У Запорізькій області пролунали вибухи - ОВА

У Запорізькій області пролунали вибухи - ОВА

20 березня, 19:43 • 34408 перегляди
Ворожа атака на Кропивницький: 14 людей звернулися до лікарів, серед них 7 дітей

Ворожа атака на Кропивницький: 14 людей звернулися до лікарів, серед них 7 дітей

20 березня, 19:47 • 32901 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

20 березня, 19:57 • 52859 перегляди
Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

20 березня, 20:08 • 43068 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

03:31 • 45030 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 255704 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 257062 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 253442 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 235001 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 203749 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 84165 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 32888 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 141446 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 154791 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 114092 перегляди
Актуальне
Біля Ocean Plaza ліквідовують наслідки масштабного пориву теплотраси

Біля Ocean Plaza ліквідовують наслідки масштабного пориву теплотраси

Київ • УНН

 • 17079 перегляди

КИЇВ. 14 січня. УНН. Сьогодні з самого ранку ремонтні служби працюють над ліквідацією масштабного пориву теплотраси, що стався по вулиці Антоновича у столиці, передає кореспондент УНН.

На місці ліквідації аварії кореспонденту УНН повідомили, що порив стався у трубі тепломережі діаметром 1000 мм. До цієї ділянки було підключено близько 3-х тисяч абонентів, які наразі перепідключені до іншої ділянки тепломережі.

Робітники підтвердили, що труба теплотраси була прокладена ще 1987 року, тобто на сьогоднішній день їй вже 33 роки, тоді як термін експлуатації таких труб становить 25 років.

Наразі частина вулиці Антоновича перекрита, роботи тривають. Площа перед ТЦ Ocean Plaza вільна для проходу пішоходів, але сам торговельний центр тимчасово не працює.

Нагадаємо, увечері 13 січня в Голосіївському районі на вул. Антоновича, 174, в результаті прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття. У провал, що утворився, частково провалилося маршрутне таксі.

Раніше у КМДА повідомили, що внаслідок аварії постраждали 9 осіб. Пізніше стало відомо, що 7 з них перебувають у лікарні.

Столична влада пояснила порив зношеністю тепломережі, водночас повідомивши, що влітку ця ділянка пройшла випробування, а тому не вважалася аварійною. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

КиївКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.19
Bitcoin
$84,660.70
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,037.19
Ethereum
$1,983.74