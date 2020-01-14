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5 марта, 15:49 • 121617 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 103095 просмотра

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5 марта, 08:58 • 106813 просмотра

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Возле Ocean Plaza ликвидируют последствия масштабного порыва теплотрассы

Возле Ocean Plaza ликвидируют последствия масштабного порыва теплотрассы

Киев  •  УНН

 • 17077 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Сегодня с самого утра ремонтные службы работают над ликвидацией масштабного порыва теплотрассы, который произошел по улице Антоновича в столице, передает корреспондент УНН.

На месте ликвидации аварии корреспонденту УНН сообщили, что порыв произошел в трубе теплосети диаметром 1000 мм. К этому участку было подключено около 3-х тысяч абонентов, которые сейчас перепидключены к другому участку теплосети.

Рабочие подтвердили, что труба теплотрассы была проложена еще в 1987 году, то есть на сегодняшний день ей уже 33 года, тогда как срок эксплуатации таких труб составляет 25 лет.

Сейчас часть улицы Антоновича перекрыта, работы продолжаются. Площадь перед ТЦ Ocean Plaza свободна для прохода пешеходов, но сам торговый центр временно не работает.

Напомним, вечером 13 января в Голосеевском районе на ул. Антоновича, 174, в результате прорыва теплосети, произошел подмыв асфальтового покрытия. В образовавшийся провал частично провалилось маршрутное такси.

Ранее в КГГА сообщили, что в результате аварии пострадали 9 человек. Позже стало известно, что 7 из них находятся в больнице.

Столичные власти объяснили порыв изношенностью теплосети, одновременно сообщив, что летом этот участок прошел испытания, а потому не считался аварийным.

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