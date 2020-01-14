Порыв трубы у Ocean Plaza: работы планируют завершить завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Ремонтные работы по замене трубопровода у Ocean Plaza планируется завершить до конца суток, а с завтрашнего утра начать асфальтировать данный участок. Об этом во время брифинга сообщил начальник отдела эксплуатации тепловых сетей Александр Пилипишин, передает корреспондент УНН.
“Продолжаются ремонтные работы. Было принято решение поменять не только поврежденный участок, но и весь трубопровод на всю ширину проезжей части, около 23 метров. Работы по сварке планируется закончить до конца суток. А наутро планируется засыпать и передать этот участок для асфальтирования”, — отметил он.
Напомним, вечером 13 января в Голосеевском районе на ул. Антоновича, 174, в результате прорыва теплосети, произошел подмыв асфальтового покрытия. В провал, образовавшийся частично провалилось маршрутное такси.
Ранее в КГГА сообщили, что в результате аварии пострадали 9 человек. Позже стало известно, что 7 из них находятся в больнице.
Столичные власти объяснила порыв изношенностью теплосети, одновременно сообщив, что летом этот участок прошла испытания, а потому не считалась аварийной.
Также сообщалось, что сегодня с самого утра ремонтные службы работают над ликвидацией масштабного порыва теплотрассы, который произошел по улице Антоновича в столице.