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При застройке Ocean Plaza тепловая магистраль была построена с нарушениями - Киевтеплоэнерго

При застройке Ocean Plaza тепловая магистраль была построена с нарушениями - Киевтеплоэнерго

Киев  •  УНН

 • 20336 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. При застройке Ocean Plaza тепловая магистраль была построена с нарушениями охранной зоны тепловой сети. Об этом во время брифинга сообщил начальник отдела эксплуатации тепловых сетей Александр Пилипишин, передает корреспондент УНН.

"При застройке Ocean Plaza тепловая магистраль, но которая идет не на этом участке, а чуть дальше - построена с нарушениями охранной зоны тепловой сети", - заявил он.

Пилипишин также сообщил, что владельцы магазинов не обращались за компенсацией. Он отметил, что будет создана комиссия, которая будет заниматься всеми вопросами, связанными с порывом теплосети.

"Пока информации об обращении этих собственников (владельцев магазинов, - ред.) не было. Но я думаю, что и комиссия, которая будет создана при администрации (КГГА - ред.) будет решать и эти вопросы в том числе", - добавил он.

Напомним, вечером 13 января в Голосеевском районе на ул. Антоновича, 174, в результате прорыва теплосети, произошел подмыв асфальтового покрытия. В провал, который образовался, частично провалилось маршрутное такси.

Ранее в КГГА сообщили, что в результате аварии пострадали 9 человек. Позже стало известно, что 7 из них находятся в больнице.

Столичные власти объяснили порыв изношенностью теплосети, одновременно сообщив, что летом этот участок прошел испытания, а потому не считался аварийным.

Также сообщалось, что сегодня с самого утра ремонтные службы работают над ликвидацией масштабного порыва теплотрассы, который произошел по улице Антоновича в столице, передает корреспондент УНН.

Кроме этого, сообщалось, что ремонтные работы по замене трубопровода у Ocean Plaza планируют завершить до конца суток, а с завтрашнего утра начать асфальтировать данный участок.

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