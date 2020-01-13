Прорив біля Ocean Plaza: будинки перепідключать до інших трубопроводів теплопостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Внаслідок масштабного пориву, що стався сьогодні у столиці біля Ocean Plaza, жоден будинок не залишиться без гарячої води — їх буде перепідключено до інших трубопроводів теплопостачання. Про це сказав заступник голови КМДА Петро Пантелєєв на брифінгу із представниками КП “Київтеплоенерго” щодо пориву тепломережі на вулиці Антоновича, передає кореспондент УНН.
“Зараз відбувається перепідключеня будинків до інших трубопроводів теплопостачання. Таким чином ми прогнозуємо, що без тепла жоден будинок не залишиться”, — сказав Пантелєєв.
Він зауважив, що наразі завдання тепловиків і рятувальників — прибрати автобус, який опинився на місці аварії.
“Потім будуть проведені роботи з розриття, стане зрозуміло, скільки необхідно буде часу для ліквідації пошкодження і, відповідно, роботи по ліквідації цього пошкодження будуть проведені”, — додав заступник голови КМДА.
Раніше Пантелєєв повідомив, що внаслідок аварії постраждали 9 осіб.
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Нагадаємо, увечері 13 січня в Голосіївському районі на вул. Антоновича, 174, в результаті прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття. Внаслідок цього, у створений отвір частково потрапило маршрутне таксі.
Отримавши інформацію про подію, о 20:38 на місце виїхав черговий підрозділ 27 державної пожежно-рятувальної частини.
Рятувальники евакуювали з маршрутного таксі 4 пасажира, а також 3 громадян з поруч стоячого тролейбусу, що опинився в паровій завісі.