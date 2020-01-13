Прорив біля Ocean Plaza: будинки перепідключать до інших трубопроводів теплопостачання

КИЇВ. 13 січня. УНН. Внаслідок масштабного пориву, що стався сьогодні у столиці біля Ocean Plaza, жоден будинок не залишиться без гарячої води — їх буде перепідключено до інших трубопроводів теплопостачання. Про це сказав заступник голови КМДА Петро Пантелєєв на брифінгу із представниками КП “Київтеплоенерго” щодо пориву тепломережі на вулиці Антоновича, передає кореспондент УНН.