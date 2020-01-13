Прорыв у Ocean Plaza: дома переподключат к другим трубопроводам теплоснабжения
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Вследствие масштабного порыва, произошедшего сегодня в столице у Ocean Plaza, ни один дом не останется без горячей воды - они будут переподключены к другим трубопроводам теплоснабжения. Об этом сказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев на брифинге с представителями КП "Киевтеплоэнерго" по порыву теплосети на улице Антоновича, передает корреспондент УНН.
“Сейчас происходит переподключение домов к другим трубопроводам теплоснабжения. Таким образом мы прогнозируем, что без тепла ни один дом не останется”, — сказал Пантелеев.
Он отметил, что сейчас задача тепловиков и спасателей — убрать автобус, который оказался на месте аварии.
“Затем будут проведены работы по разрытию, станет понятно, сколько необходимо будет времени для ликвидации повреждения и, соответственно, работы по ликвидации этого повреждения будут проведены”, — добавил заместитель председателя КГГА.
Ранее Пантелеев сообщил, что в результате аварии пострадали 9 человек.
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Напомним, вечером 13 января в Голосеевском районе на ул. Антоновича, 174, в результате прорыва теплосети, произошел подмыв асфальтового покрытия. В результате, в созданный отверстие частично попало маршрутное такси.
Получив информацию о событии, в 20:38 на место выехал дежурный подразделение 27 государственной пожарно-спасательной части.
Спасатели эвакуировали из маршрутного такси 4 пассажира, а также 3 граждан с рядом стоящего троллейбуса, оказавшийся в паровой завесе.