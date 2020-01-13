Прорыв у Ocean Plaza: дома переподключат к другим трубопроводам теплоснабжения

КИЕВ. 13 января. УНН. Вследствие масштабного порыва, произошедшего сегодня в столице у Ocean Plaza, ни один дом не останется без горячей воды - они будут переподключены к другим трубопроводам теплоснабжения. Об этом сказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев на брифинге с представителями КП "Киевтеплоэнерго" по порыву теплосети на улице Антоновича, передает корреспондент УНН.