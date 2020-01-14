Порив труби біля Ocean Plaza: відкрите провадження перекваліфіковано за іншою статтею
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. За погодженням із Київською місцевою прокуратурою № 1, кримінальне провадження за фактом пориву труби біля ТРЦ Ocean Plaza перекваліфіковано за іншою статтею, пише УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
“Наразі відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 275 Кримінального кодексу України (Порушення під час розроблення, конструювання, виготовлення чи зберігання промислової продукції правил, що стосуються безпечного її використання, а також порушення під час проектування чи будівництва правил, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд, особою, яка зобов’язана дотримувати таких правил, якщо це створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого)”, — вказано у повідомленні прокуратури.
На теперішній час працівниками Голосіївського управління ГУ НП в м. Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 1 проводяться слідчі дії, направлені на встановлення всіх обставин події.
Варто зазначити, що раніше за фактом події було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270-1 (Умисне знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства) Кримінального кодексу України.
13 січня 2020 року близько 20 год. 30 хв. до чергової частини Голосіївського управління поліції ГУ НП в м. Києві надійшло повідомлення про те, що за адресою вул. Антоновича, 176 навпроти центрального входу до ТРЦ “Оушен Плаза” стався розрив теплотраси з гарячою водою, внаслідок чого пересічні громадяни отримали опіки.
За попередніми даними, невідкладну медичну допомогу внаслідок вказаної події було надано 9 громадянам. За інформацією медичних установ, до яких були госпіталізовані постраждалі, їх стан задовільний. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.