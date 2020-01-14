Порыв трубы у Ocean Plaza: открытое производство переквалифицировано по другой статье
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. По согласованию с Киевской местной прокуратурой № 1, уголовное производство по факту порыва трубы возле ТРЦ Ocean Plaza переквалифицировано по другой статье, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
“Сейчас сведения по данному факту внесены в ЕРДР по предварительной квалификацией ч. 1 ст. 275 Уголовного кодекса Украины (Нарушение при разработке, конструировании, изготовлении или хранения промышленной продукции правил, касающихся безопасного ее использования, а также нарушения при проектировании или строительства правил, касающихся безопасной эксплуатации зданий и сооружений, лицом, обязанным соблюдать таких правил, если это создало угрозу гибели людей или наступления иных тяжких последствий или причинило вред здоровью потерпевшего)”, — указано в сообщении прокуратуры.
В настоящее время работниками Голосеевского управления ГУ НП в г. Киеве под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 1 проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Стоит отметить, что ранее по факту происшествия было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 270-1 (Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства) Уголовного кодекса Украины.
13 января 2020 года около 20 часов. 30 мин. в дежурную часть Голосеевского управления полиции ГУ НП в г. Киеве поступило сообщение о том, что по адресу ул. Антоновича, 176 напротив центрального входа в ТРЦ “Оушен Плаза” произошел разрыв теплотрассы с горячей водой, в результате чего рядовые граждане получили ожоги.
По предварительным данным, неотложную медицинскую помощь вследствие указанного события было предоставлено 9 гражданам. По информации медицинских учреждений, в которых были госпитализированы пострадавшие, их состояние удовлетворительное. Информация о количестве пострадавших уточняется.