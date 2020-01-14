Порыв трубы у Ocean Plaza: открытое производство переквалифицировано по другой статье

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112458 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 116287 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 114748 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 129740 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 105957 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108348 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108343 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131919 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130686 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Порыв трубы у Ocean Plaza: открытое производство переквалифицировано по другой статье

Порыв трубы у Ocean Plaza: открытое производство переквалифицировано по другой статье

Киев  •  УНН

 • 21096 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. По согласованию с Киевской местной прокуратурой № 1, уголовное производство по факту порыва трубы возле ТРЦ Ocean Plaza переквалифицировано по другой статье, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

“Сейчас сведения по данному факту внесены в ЕРДР по предварительной квалификацией ч. 1 ст. 275 Уголовного кодекса Украины (Нарушение при разработке, конструировании, изготовлении или хранения промышленной продукции правил, касающихся безопасного ее использования, а также нарушения при проектировании или строительства правил, касающихся безопасной эксплуатации зданий и сооружений, лицом, обязанным соблюдать таких правил, если это создало угрозу гибели людей или наступления иных тяжких последствий или причинило вред здоровью потерпевшего)”, — указано в сообщении прокуратуры.

В настоящее время работниками Голосеевского управления ГУ НП в г. Киеве под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 1 проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Стоит отметить, что ранее по факту происшествия было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 270-1 (Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства) Уголовного кодекса Украины.

13 января 2020 года около 20 часов. 30 мин. в дежурную часть Голосеевского управления полиции ГУ НП в г. Киеве поступило сообщение о том, что по адресу ул. Антоновича, 176 напротив центрального входа в ТРЦ “Оушен Плаза” произошел разрыв теплотрассы с горячей водой, в результате чего рядовые граждане получили ожоги.

По предварительным данным, неотложную медицинскую помощь вследствие указанного события было предоставлено 9 гражданам. По информации медицинских учреждений, в которых были госпитализированы пострадавшие, их состояние удовлетворительное. Информация о количестве пострадавших уточняется.

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