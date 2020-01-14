Рух вулицею поблизу Ocean Plaza планують відновити завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Транспортний рух столичною вулицею Антоновича, яку перекрили для ліквідації наслідків аварії на теплотрасі поблизу торговельного центру Ocean Plaza, відновлять орієнтовно у другій половині середи, 15 січня. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КМДА.
"Тепловики працювали всю ніч, роботи продовжаться сьогодні до 3-ї ночі. За попередньою інформацією, транспортний рух вулицею Антоновича відновлять орієнтовно у другій половині середи, 15 січня", - цитують у держадміністрації заступника голови КМДА Петра Пантелеєва.
Пошкодження з витоком теплоносія на проїжджу частину відбулося вчора увечері через зношеність мережі. Трубопровід діаметром 1000 мм прокладено в 1987 році. Він обслуговує близько 3 тис. будівель. Відразу ж після виявлення пошкодження аварійні бригади "Київтеплоенерго", як вказали у КМДА, розпочали відкачку води, а диспетчерські служби — перепідключення клієнтів на живлення від іншого теплоджерела. "Таким чином до 7:00 14 січня теплопостачання клієнтів у зоні пошкодженого трубопроводу було відновлене", - додали у держадміністрації.
Наразі на місці працюють три аварійно-відновлювальні бригади "Київтеплоенерго" і задіяна спецтехніка. "Під час проведення ремонтних робіт буде замінено усю ділянку пошкодженого трубопроводу довжиною 23 м на проїжджій частині. Зварювальні роботи будуть завершені сьогодні вночі, після чого розпочнеться відновлення асфальтного покриття на проїжджій частині", - додали у КМДА.
Нагадаємо, 13 січня по вулиці Антоновича у Києві внаслідок пориву тепломережі діаметром 1000 мм стався розлив гарячої води та підтоплення першого поверху і підвального приміщення торгового центру Ocean Plaza.
Співробітники ДСНС врятували 13 осіб (4 особи з маршрутного таксі, яке потрапило в яму внаслідок підмиву асфальтного покриття, 3 особи з поруч стоячого тролейбусу та 6 осіб з першого поверху торгового центру). Внаслідок події 7 людей з термічними опіками кінцівок госпіталізували до лікарні.