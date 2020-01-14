Движение по улице вблизи Ocean Plaza планируют возобновить завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Транспортное движение по столичной улице Антоновича, которую перекрыли для ликвидации последствий аварии на теплотрассе возле торгового центра Ocean Plaza, возобновят ориентировочно во второй половине среды, 15 января. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Тепловики работали всю ночь, работы продолжатся сегодня до 3-х ночи. По предварительной информации, транспортное движение по улице Антоновича возобновят ориентировочно во второй половине среды, 15 января", - цитируют в госадминистрации заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева.
Повреждение с утечкой теплоносителя на проезжую часть произошло вчера вечером из-за изношенности сети. Трубопровод диаметром 1000 мм проложен в 1987 году. Он обслуживает около 3 тыс. зданий. Сразу же после обнаружения повреждения аварийные бригады "Киевтеплоэнерго", как указали в КГГА, начали откачку воды, а диспетчерские службы - переподключение клиентов на питание от другого теплоисточника. "Таким образом до 7:00 14 января теплоснабжение клиентов в зоне поврежденного трубопровода было возобновлено", - добавили в администрации.
Сейчас на месте работают три аварийно-восстановительные бригады "Киевтеплоэнерго" и задействована спецтехника. "Во время проведения ремонтных работ будет заменен весь участок поврежденного трубопровода длиной 23 м на проезжей части. Сварочные работы будут завершены сегодня ночью, после чего начнется восстановление асфальтового покрытия на проезжей части", - добавили в КГГА.
Напомним, 13 января на улице Антоновича в Киеве в результате порыва теплосети диаметром 1000 мм произошел разлив горячей воды и подтопление первого этажа и подвального помещения торгового центра Ocean Plaza.
Сотрудники ГСЧС спасли 13 человек (4 человека из маршрутного такси, которое попало в яму вследствие подмыва асфальтового покрытия, 3 человека из рядом стоящего троллейбуса и 6 с первого этажа торгового центра). В результате происшествия 7 человек с термическими ожогами конечностей госпитализировали в больницу.