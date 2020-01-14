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Тролейбуси і автобуси змінили маршрути через прорив труби на Антоновича

Тролейбуси і автобуси змінили маршрути через прорив труби на Антоновича

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Через перекриття руху на вулиці Антоновича поблизу Либідської площі у столиці змінено маршрути низки тролейбусів та автобусів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КМДА.

“Через прорив тепломережі на вулиці Антоновича поблизу Либідської площі перекрито транспортний рух. У зв’язку із цим змінено маршрути тролейбусів №№ 1, 12, 42-Д, 43, 50 та автобусів №№ 20, 20-К, 27, 51, 52”, — йдеться у повідомленні.

У КП “Київпастранс” закликають пасажирів і водіїв спланувати свої маршрути з урахуванням цих змін:

  • тролейбуси № 1 курсують від вул. Маршальська до вул. Саперно-Слобідська;
  • тролейбуси № 12 — від ст. м. “Васильківська” до вул. Саперно-Слобідська;
  • тролейбуси № 42-Д — від просп. Відрадний до вул. Саперно-Слобідська;
  • тролейбуси № 43 — від Кібцентр до Дарницької пл. без заїзду на Либідську пл.;
  • тролейбуси № 50 — від вул. Милославська до Дарницької пл.;
  • автобуси № 20 — ст. м. “Площа Льва Толстого” — вул. Джона Маккейна — б-р Дружби Народів — ж/м “Корчувате”;
  • автобуси № 20К: ст. м. “Площа Льва Толстого” — вул. Джона Маккейна — б-р Дружби Народів — вул. Маршальська;
  • автобуси № 27 — від с. Пирогів до Деміївської пл.;
  • автобуси № 51 — від ст. м. “Червоний хутір” до Деміївської пл.;
  • автобуси № 52 від вул. Закарпатська до Деміївської пл.

Нагадаємо, рух вулицею поблизу Ocean Plaza після пориву тепломережі перекрито.

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