Троллейбусы и автобусы изменили маршруты из-за прорыва трубы на Антоновича
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Из-за перекрытия движения по улице Антоновича вблизи Лыбидской площади в столице изменены маршруты ряда троллейбусов и автобусов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Из-за прорыва теплосети на улице Антоновича вблизи Лыбидской площади перекрыто транспортное движение. В связи с этим изменены маршруты троллейбусов №№ 1, 12, 42-Д, 43, 50 и автобусов №№ 20, 20-К, 27, 51, 52", - говорится в сообщении.
В КП "Киевпастранс" призывают пассажиров и водителей спланировать свои маршруты с учетом этих изменений:
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- троллейбусы № 1 курсируют от ул. Маршальская до ул. Саперно-Слободская;
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- троллейбусы № 12 - от ст. м. "Васильковская" до ул. Саперно-Слободская;
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- троллейбусы № 42-Д - от просп. Отрадный до ул. Саперно-Слободская;
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- троллейбусы № 43 - от Кибцентр до Дарницкого пл. без заезда на Лыбидскую пл.;
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- троллейбусы № 50 - от ул. Милославская до Дарницкой пл.;
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- автобусы № 20 - ст. м. "Площадь Льва Толстого" - ул. Джона Маккейна - б-р Дружбы Народов - ж/м "Корчеватое";
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- автобусы № 20К: ст. м. "Площадь Льва Толстого" - ул. Джона Маккейна - б-р Дружбы Народов - ул. Маршальская;
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- автобусы № 27 - с. Пирогов до Демеевской пл.;
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- автобусы № 51 - от ст. м. "Красный хутор" до Демеевской пл.;
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- автобусы № 52 от ул. Закарпатская до Демеевской пл.
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Напомним, движение по улице вблизи Ocean Plaza после порыва теплосети перекрыто.