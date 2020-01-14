Рух вулицею поблизу Ocean Plaza після пориву тепломережі перекрито
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Рух вулицею Антоновича поблизу торговельного центру Ocean Plaza у столиці повністю обмежено. Про це у вівторок вранці повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва, передає УНН.
"У зв'язку із проведенням ремонтних робіт через прорив труби та провалом асфальтового покриття на вулиці Антоновича (поблизу торгівельного центру) рух вулицею Антоновича повністю обмежено (від вулиці Загородньої до бульвара Дружби Народів)", - повідомили у патрульній поліції.
Киян закликали врахувати вказану інформацію при виборі маршрутів руху.
Нагадаємо, 13 січня по вулиці Антоновича у Києві внаслідок пориву тепломережі діаметром 1000 мм стався розлив гарячої води та підтоплення першого поверху і підвального приміщення торгового центру Ocean Plaza.
Співробітники ДСНС врятували 13 осіб (4 особи з маршрутного таксі, яке потрапило в яму внаслідок підмиву асфальтного покриття, 3 особи з поруч стоячого тролейбусу та 6 осіб з першого поверху торгового центру). Внаслідок події 7 людей з термічними опіками кінцівок госпіталізували до лікарні.
Станом на 7:00 14 січня підтоплень немає, вода зійшла самопливом, роботу торгового центру тимчасово призупинено. Аварійно-комунальними службами проводять ремонтні роботи. Теплопостачання до споживачів подається по обвідним гілкам тепломережі.