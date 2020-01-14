Движение по улице вблизи Ocean Plaza после порыва теплосети перекрыто
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Движение по улице Антоновича возле торгового центра Ocean Plaza в столице полностью ограничено. Об этом во вторник утром сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева, передает УНН.
"В связи с проведением ремонтных работ из-за прорыва трубы и провалом асфальтового покрытия на улице Антоновича (вблизи торгового центра) движение по улице Антоновича полностью ограничено (от улицы Загородней до бульвара Дружбы Народов)", - сообщили в патрульной полиции.
Киевлян призвали учесть указанную информацию при выборе маршрутов движения.
Напомним, 13 января на улице Антоновича в Киеве в результате порыва теплосети диаметром 1000 мм произошел разлив горячей воды и подтопление первого этажа и подвального помещения торгового центра Ocean Plaza.
Сотрудники ГСЧС спасли 13 человек (4 человека из маршрутного такси, которое попало в яму вследствие подмыва асфальтового покрытия, 3 человека из рядом стоящего троллейбуса и 6 с первого этажа торгового центра). В результате происшествия 7 человек с термическими ожогами конечностей госпитализировали в больницу.
По состоянию на 7:00 14 января подтоплений нет, вода сошла самотеком, работу торгового центра временно приостановлено. Аварийно-коммунальными службами проводятся ремонтные работы. Теплоснабжение потребителей подается по обводным веткам теплосети.