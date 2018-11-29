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Раненых моряков перевели в СИЗО Симферополя

Раненых моряков перевели в СИЗО Симферополя

Киев  •  УНН

 • 10219 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Трех раненых украинских моряков с захваченных РФ судов ВМС ВСУ с керченской больницы этапируют в СИЗО в Симферополе в оккупированном Крыму. Об этом сообщил журналист Антон Наумлюк на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Из больницы в Керчи выписали трех раненых украинских военных - моряков Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и сотрудника СБУ Василия Сороку, задержанных российскими пограничниками и арестованных Керченским городским судом на два месяца. Их этапируют в СИЗО Симферополя", - сообщил он.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

В Генштабе ВСУ заявили, что в целом речь идет о 23 моряках - трех раненых, находившихся в городской больнице имени Пирогова в городе Керчи, и еще 20, находившихся в разных местах, которые не были известны. Также сообщалось о сотруднике СБУ. "Суд" в Крыму арестовал всех захваченных украинцев.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

26 ноября Верховная Рада после консультаций одобрила военное положение, но только на 30 дней и в отдельных областях.

Согласно президентскому указу №393, военное положение вводится с 14:00 26 ноября 2018 года сроком на 30 суток до 14:00 26 декабря 2018 года. 28 ноября Президент подписал закон на утверждение этого указа, его опубликовали в тот же день. Закон предусматривает введение военного положения в 10 областях Украины.

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