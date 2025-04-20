Популярность дубайского шоколада в TikTok привела к глобальному дефициту фисташек

Стремительная популярность дубайского шоколада в социальных сетях привела к мировому кризису поставок фисташек, вызвав резкий рост цен и дефицит этого ореха. Об этом пишет издание Financial Times, передает УНН.

Детали

Плитки дубайского шоколада представляют собой сочетание фисташкового крема, теста катаифи и молочного шоколада. Они имели довольно скромный успех после их запуска в 2021 году бутиком-шоколатье из Эмиратов FIX - пока видео в TikTok не превратило их в мировую сенсацию. Клип, опубликованный в декабре 2023 года, собрал более 120 млн просмотров и вызвал всемирную популярность дубайского шоколада, породив множество подделок.

Отмечается, что из-за ажиотажа вокруг дубайского шоколада цены на ядра фисташек подскочили за год с $7,65 за фунт до примерно $10,30 за фунт.

Фисташковый мир в настоящее время фактически истощен - сказал Джайлс Хакинг из орехового трейдера CG Hacking.

Запасы фисташек уже сокращались после неудачного урожая в прошлом году в США, ведущем экспортере орехов.

Урожай в США также был более высокого качества, чем обычно, оставив меньше дешевых ядер без скорлупы, которые обычно продаются как ингредиенты для шоколада и других продуктов.

Предложений было не так много, поэтому, когда появился дубайский шоколад, и шоколатье скупили все ядра, которые им попались… это оставило остальной мир в дефиците – сказал Хакинг.

Иран, второй по величине производитель в мире, экспортировал на 40 процентов больше фисташек в ОАЭ за шесть месяцев по март 2025 года, чем за полные 12 месяцев до этого, согласно данным таможни Ирана.

В Иранской ассоциации производителей фисташек сообщили, что дефицит является резким поворотом событий по сравнению с 2023 годом, когда мировое предложение фисташек превысило спрос и привело к падению цен.

Из-за избытка стали доступны различные побочные продукты, такие как фисташковое масло и паста, которые можно было использовать в широком спектре продуктов на основе фисташек. Это было примерно в то же время, когда был запущен Dubai Chocolate, и постепенно он стал вирусным по всему миру.

Напомним

Окружной суд Кёльна запретил сети Aldi Süd продавать шоколад под названием "дубайский", который производится в Турции. Такое название могут иметь только сладости, произведенные непосредственно в Дубае.

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