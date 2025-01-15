"Дубайський шоколад" має бути лише з Дубаю: у Німеччині суд ухвалив рішення щодо популярних солодощів

У Німеччині суд ухвалив рішення, за яким "дубайським шоколадом" можна називати лише ті солодощі, що безпосередньо виготовлені в Дубаї. Про це повідомляє DPA, пише УНН.

"Попри те, що солодощі, відомі як "дубайський шоколад", стали дуже популярними в Німеччині, суд постановив, що під цією назвою можуть продаватися тільки ті продукти, які дійсно вироблені в самому Дубаї",—йдеться у дописі DPA в X.

Зокрема, йдеться про шоколадні цукерки "Alyan Dubai Handmade Chocolate" німецької мережі магазинів-дискаунтерів Aldi Süd, які миттєво стали хітом продажів після появи на прилавках магазинів.

Окружний суд Кельна виніс Aldi Süd тимчасову заборону на продаж "Alyan Dubai Handmade Chocolate", через те, що цукерки насправді виробляються в Туреччині.

За постановою суду Німеччини, продукт може мати назву "Дубайський шоколад" тільки якщо він був вироблений в Дубаї або має будь-який інший географічний зв'язок з ОАЕ.

За інформацією, позов до суду подав імпортер кондитерських виробів Андреас Вільмерс, який продає в Німеччині шоколад марки Fex, що виготовляється в Дубаї.

У разі повторного порушення Aldi Süd загрожує штраф.

Цікаво, що, окрім Aldi Süd, Вільмерс також виніс юридичні попередження мережі дискаунтерів Lidl і виробнику кондитерських виробів Lindt з тієї ж причини.

Компанія Lindt в свою чергу відповіла і заявила, що термін "дубайський шоколад" - це лише назва шоколадних солодощів з начинкою з фісташкової пасти та тіста катаіфі, а не шоколаду, що виготовляють в Дубаї.

У той же час, федеральна асоціація німецької кондитерської промисловості заявила, що "дубайський шоколад" може вироблятися в будь-якій точці світу.