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"Дубайский шоколад" должен быть только из Дубая: в Германии суд принял решение относительно популярных сладостей

"Дубайский шоколад" должен быть только из Дубая: в Германии суд принял решение относительно популярных сладостей

Киев  •  УНН

 • 5428 просмотра

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Окружной суд Кельна запретил сети Aldi Süd продавать шоколад под названием "дубайский", который изготавливается в Турции. Такое название могут иметь только сладости, произведенные непосредственно в Дубае.

В Германии суд принял решение, по которому "дубайским шоколадом" можно называть только те сладости, которые непосредственно изготовлены в Дубае. Об этом сообщает DPA, пишет УНН.

"Несмотря на то, что сладости, известные как "дубайский шоколад", стали очень популярными в Германии, суд постановил, что под этим названием могут продаваться только те продукты, которые действительно произведены в самом Дубае", - говорится в заметке DPA в X.

В частности, речь идет о шоколадных конфетах "Alyan Dubai Handmade Chocolate" немецкой сети магазинов-дискаунтеров Aldi Süd, которые мгновенно стали хитом продаж после появления на прилавках магазинов.

Окружной суд Кельна вынес Aldi Süd временный запрет на продажу "Alyan Dubai Handmade Chocolate", из-за того, что конфеты на самом деле производятся в Турции. 

По постановлению суда Германии, продукт может иметь название "Дубайский шоколад" только если он был произведен в Дубае или имеет любую другую географическую связь с ОАЭ.

По информации, иск в суд подал импортер кондитерских изделий Андреас Вильмерс, который продает в Германии шоколад марки Fex, изготавливаемый в Дубае. 

В случае повторного нарушения Aldi Süd грозит штраф.

Интересно, что, кроме Aldi Süd,  Вильмерс также вынес юридические предупреждения сети дискаунтеров Lidl и производителю кондитерских изделий Lindt по той же причине.

Компания Lindt в свою очередь ответила и заявила, что термин "дубайский шоколад" - это лишь название шоколадных сладостей с начинкой из фисташковой пасты и теста катаифи, а не шоколада, который изготавливают в Дубае.

В то же время, федеральная ассоциация немецкой кондитерской промышленности заявила, что "дубайский шоколад" может производиться в любой точке мира.

Алина Волянская

Алина Волянская

ЭкономикаНовости Мира
dubaiДубай
germaniyaГермания
turtsiyaТурция

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