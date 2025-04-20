Популярність дубайського шоколаду в TikTok призвела до глобального дефіциту фісташок

Стрімка популярність дубайського шоколаду в соціальних мережах призвела до світової кризи постачання фісташок, викликавши різке зростання цін та дефіцит цього горіха. Про це пише видання Financial Times, передає УНН.

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Плитки дубайського шоколаду являють собою поєднання фісташкового крему, тіста катаїфі й молочного шоколад. Вони мали досить скромний успіх після їхнього запуску 2021 року бутиком-шоколатьє з Еміратів FIX - доки відео в TikTok не перетворило їх на світову сенсацію. Кліп, опублікований у грудні 2023 року, зібрав понад 120 млн переглядів і спричинив всесвітню популярність дубайського шоколаду, породивши безліч підробок.

Зазначається, що через ажіотаж навколо дубайского шоколаду ціни на ядра фісташок підскочили за рік з $7,65 за фунт до приблизно $10,30 за фунт.

Фісташковий світ на даний час фактично виснажений - сказав Джайлс Хакінг з горіхового трейдера CG Hacking.

Запаси фісташок вже скорочувалися після невдалого врожаю минулого року у США, провідному експортері горіхів.

Урожай у США також був більш високої якості, ніж зазвичай, залишивши менше дешевих ядер без шкаралупи, які зазвичай продаються як інгредієнти для шоколаду та інших продуктів.

Пропозицій було не так багато, тому, коли зʼявився дубайський шоколад, і шоколатьє скупили всі ядра, які їм попалися… це залишило решту світу в дефіциті – сказав Хакінг.

Іран, другий за величиною виробник у світі, експортував на 40 відсотків більше фісташок в ОАЕ за шість місяців по березень 2025 року, ніж за повні 12 місяців до цього, згідно з даними митниці Ірану.

В Іранської асоціації виробників фісташок повідомили, що дефіцит є різким поворотом подій порівняно з 2023 роком, коли світова пропозиція фісташок перевищила попит і призвела до падіння цін.

Через надлишок стали доступні різні побічні продукти, такі як фісташкова олія та паста, які можна було використовувати в широкому спектрі продуктів на основі фісташок. Це було приблизно в той же час, коли був запущений Dubai Chocolate, і поступово він став вірусним по всьому світу.

Нагадаємо

Окружний суд Кельна заборонив мережі Aldi Süd продавати шоколад під назвою "дубайський", який виготовляється в Туреччині. Таку назву можуть мати лише солодощі, вироблені безпосередньо в Дубаю.

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