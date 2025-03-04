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Провідний швейцарський виробник шоколаду підвищить ціни в 2025 році

Київ • УНН

 • 20491 перегляди

Lindt&Spruengli анонсував двозначне підвищення цін на шоколад у 2025 році через зростання вартості какао. Попереднє підвищення на 6,3% у 2024 році виявилося недостатнім.

Провідний швейцарський виробник шоколаду підвищить ціни в 2025 році

Швейцарський виробник шоколаду Lindt&Spruengli (LISN.S) підвищить ціни на свою продукцію в двозначному процентному діапазоні протягом 2025 року. Таким чином компанія компенсує високі ціни на какао. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

За словами фінансового директора компанії Мартіна Хуга, у 2024 році Lindt підвищила ціни на 6,3%, але цього було недостатньо, щоб компенсувати різке зростання цін на какао-боби.

"У майбутньому нам знадобиться подальше підвищення цін... ми зробимо двозначне підвищення цін у 2025 році", - сказав Хуг журналістам

За його словами, шоколад у майбутньому буде дорожчим, ніж два-три роки тому, й це стосується не лише шоколаду Lindt, а й шоколаду взагалі.

Доповнення

Какао-боби стали найбільш прибутковим товаром у світі в 2024 році. Ціна на какао випередила зростання фондового ринку США та біткойн. Вартість зросла через посуху, хвороби та структурні проблеми у Західній Африці — найбільшого експортера какао у світі.

Нагадаємо

В 2024 році Національне агентство з питань запобігання корупції внесло іншого швейцарського виробника шоколаду та какао-продуктів Barry Callebaut до переліку міжнародних спонсорів війни. Компанія утримувала в рф 3 фабрики та сплачувала податки до її бюджету. Зокрема, після початку повномасштабного вторгнення Barry Callebaut доставляла агресору шоколад під виглядом товарів першої необхідності.

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