Продавали шоколад для сухпайків окупантів: провідний виробник шоколаду Barry Callebaut потрапив у перелік спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло провідного світового виробника високоякісного шоколаду та какао-продуктів Barry Callebaut до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це з посиланням на НАЗК передає УНН.

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В агентстві наголошують, що компанія продовжує утримувати в рф 3 фабрики та сплачувати податки до її бюджету.

Зокрема, після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, швейцарська компанія Barry Callebaut доставляла агресору шоколад під виглядом товарів першої необхідності. Вона також постачала свою продукцію російській кондитерській фабриці, шоколад якої входить до сухпайків армії рф.

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Компанія виробляє товари під брендами Sicao та Chocovic, а також імпортує продукцію під брендами Callebaut, Cacao Barry, Carma, Mona Lisa, Bensdorp, Van Hauten, La Morella тощо. Кожен четвертий виріб із шоколаду та какао у світі виготовлено з продукції цієї компанії - наголошують в НАЗК.

Зазначається, що Barry Callebaut працює в росії понад 15 років і має на її території 3 фабрики. У москві в бізнес-центрі Alcon навіть розташовується Академія Шоколаду Barry Callebaut, яка є другою за розмірами у компанії.

Так в в росії Barry Callebaut здійснює свою діяльність через ТОВ "Барри Каллебаут НЛ Раша" та ТОВ "Барри Каллебаут Калининград". Разом вони сплатили податків до бюджету агресора на понад 33 млн дол. США у 2022 році.

Також ТОВ "Барри Каллебаут НЛ Раша" є засновником ЗАТ "Инфорум-Пром" і ТОВ "Гор Трейд". Вони у 2022 році сплатили податків в рф на майже 500 тис. дол. США.

У листопаді 2022 року французьке представництво компанії Barry Callebaut COCOA AG постачало свою продукцію (какао-пасту, олію) російській кондитерській фабриці ТОВ "Верность Качеству" на близько 180 тис. дол. США. Її шоколад входить до сухпайків армії агресора - резюмували в агентстві

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Доповнення

Barry Callebaut продовжує бути активним учасником імпортно-експортних операцій з державою-терористом. У 2023 році на ринок росії компанією було імпортовано товарів на суму понад 94 млн дол. США, що більш ніж у 3 рази перевищує показники 2022 року.

Серед імпортованих товарів - кондитерські вироби, сухі суміші, какао, какао-масло, пальмова олія, жир з Бельгії, Швейцарії, Естонії, Нідерландів, Німеччини, Італії, Індії, Іспанії.

Крім того, свою роботу в рф у компанії виправдовують постачанням нібито товарів першої необхідності. Водночас в НАЗК підкреслили, що відповідно до законодавства рф ані шоколад, ані какаовмісні продукти харчування не належать до продовольчих товарів першої необхідності.

Нагадаємо

Голова НАЗК Олександр Новіков заявив, що сьогодні санкції накладено на понад 18 тисяч осіб, що причетні до збройної агресії росії проти України. Таким чином рф стала найбільш санкціонованою країною в історії.