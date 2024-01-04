Годували агресора: НАЗК внесло виробника продуктів Vici до переліку спонсорів війни

Ще у 2022 році компанія представники Viciunai Group обіцяли, що компанія піде з російського ринку, проте компанія не зупинила своїх потужностей у рф та продовжує працювати на економіку ворога. Про це повідомляє НАЗК, передає УНН.

Деталі

Представники Viciunai Group обіцяли, що компанія піде з російського ринку, натомість Vici не зупиняє свої потужності у рф, шукає нових працівників та сплачує значні податки до бюджету агресора. Це стало підставою для внесення Viciunai Group до переліку Міжнародних спонсорів війни Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК). - заявили в Національному агентстві з питань запобігання корупції.

Зазначається, що компанія є глобальним виробником і постачальником різноманітних харчових продуктів. Крім того, що Viciunai Group є найбільшим переробником сурімі на планеті, вона також є одним з найбільших та економічно найпотужніших виробників морепродуктів у Європі.

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Її головний офіс знаходиться в Литві, а заводи працюють в Литві, Іспанії, Естонії та рф.

У НАЗК наголошують, що Viciunai веде свій бізнес у росії у звичайному режимі без будь-яких скорочень, успішно захищає російську торгову марку в суді, продовжує набирати персонал на свої дочірні підприємства, підтримуючи ринок праці у рф.

Доповнення

Відомо, що виробничий комплекс ТОВ "Вичюнай-русь" є найбільшим підприємством Viciunai Group, на якому працюють 1500 працівників. Він знаходиться в Калінінградській області, а його чистий прибуток за 2022 рік збільшився на 156% (до 20 млн дол. США).

Крім того, дочірня компанія Viciunai ТОВ "БалтКо", бувши офіційним представником компанії в росії, надає там послуги з перевезення продуктів рибної кулінарії, рибної переробки, сурімі й морепродуктів. Її чистий прибуток за 2022 становив 2,5 млн дол. США.

Багато компаній вже зробили правильний вибір на користь цінностей демократії та доброчесності вийшовши з російського ринку. Однак Viciunai Group не стала однією з них та не змогла вийти за межі своїх пустих обіцянок - заявив Голова НАЗК Олександр Новіков.

Нагадаємо

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