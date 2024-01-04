Еще в 2022 году компания представители Viciunai Group обещали, что компания уйдет с российского рынка, однако компания не остановила своих мощностей в рф и продолжает работать на экономику врага. Об этом сообщает НАПК, передает УНН.

Детали

Представители Viciunai Group обещали, что компания уйдет с российского рынка, зато Vici не останавливает свои мощности в РФ, ищет новых работников и платит значительные налоги в бюджет агрессора. Это стало основанием для внесения Viciunai Group в перечень Международных спонсоров войны Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). - заявили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.

Отмечается, что компания является глобальным производителем и поставщиком различных пищевых продуктов. Кроме того, что Viciunai Group является крупнейшим переработчиком сурими на планете, она также является одним из крупнейших и экономически мощных производителей морепродуктов в Европе.

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Ее главный офис находится в Литве, а заводы работают в Литве, Испании, Эстонии и рф.

В НАПК отмечают, что Viciunai ведет свой бизнес в россии в обычном режиме без каких-либо сокращений, успешно защищает российскую торговую марку в суде, продолжает набирать персонал на свои дочерние предприятия, поддерживая рынок труда в РФ.

Дополнение

Известно, что производственный комплекс ООО "вичюнай-русь" является крупнейшим предприятием Viciunai Group, на котором работают 1500 работников. Он находится в Калининградской области, а его чистая прибыль за 2022 год увеличилась на 156% (до 20 млн долл. США).

Кроме того, дочерняя компания Viciunai ООО "БалтКо", будучи официальным представителем компании в России, предоставляет там услуги по перевозке продуктов рыбной кулинарии, рыбной переработки, сурими и морепродуктов. Ее чистая прибыль за 2022 год составила 2,5 млн долл. США.

Многие компании уже сделали правильный выбор в пользу ценностей демократии и добропорядочности выйдя с российского рынка. Однако Viciunai Group не стала одной из них и не смогла выйти за пределы своих пустых обещаний - заявил Председатель НАПК Александр Новиков.

Напомним,

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