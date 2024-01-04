Кормили агрессора: НАПК внесло производителя продуктов Vici в перечень спонсоров войны
Литовская компания Viciunai Group, которая поставляет продукты под брендом Vici, внесена в перечень международных спонсоров войны.
В Кропивницком районе работала ПВО, информация о пострадавших уточняется - Кировоградская ОГА
В Кропивницком работали силы противовоздушной обороны; жертвы и ущерб оцениваются.
Партизаны следят за специальным полком полиции в москве
Украинские и крымскотатарские боевики следят за российским полком полиции в Москве; Атеш утверждает, что они контролируют граждан на оккупированных территориях.
За менее чем две недели россияне 33 раза ударили по Харькову ракетами и "шахедами" - Офис Генерального прокурора
Харьков был поражен российскими ракетами и беспилотниками 33 раза менее чем за две недели, в результате чего 5 человек погибли и 99 получили ранения. Генеральная прокуратура расследует более 21 000 военных преступлений в регионе.
Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ
Чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ.
Аграрное направление мне по душе: 25-летний победитель конкурса "Роби своє" рассказал о своей истории успеха
25-летний украинский предприниматель Дмитрий Грынь одержал победу в бизнес-конкурсе и расширяет свой бизнес по выращиванию клубники за счет новых теплиц.
В обмен на взятку, обещал победу в "строительном" тендере: СБУ разоблачила на "откатах" заместителя мэра города в Одесской области
Правоохранители задержали заместителя мэра города в Одесской области за вымогательство взяток, - он обещал за "откаты" победу в тендерах и, в случае несогласия, угрожал создать предпринимателям искусственные препятствия. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.
Открыто 180 уголовных производств: Клименко о взяточниках, которые помогают уклонистам
Клименко убежден, что в стране должна работать система контроля со стороны военной службы правопорядка, военных руководителей и правоохранительных органов.
россияне ударили по Новотягинке на Херсонщине: есть раненая
Российские войска обстреляли Новотягинку в Херсонской области, ранив 52-летнюю женщину.
ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека
Украинский Хельсинский союз по правам человека призывает Высший совет правосудия создать в Украине независимую судебную власть, свободную от политического влияния.