НАПК включило в спонсоры войны китайскую компанию, которая продала вездеходы армии рф
Киев • УНН
Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло ведущего китайского производителя мотовездеходов Shandong Odes Industry Co. в список международных спонсоров войны.
Китайскую компанию Shandong Odes добавили в перечень международных спонсоров войны за поставки армии рф квадроциклов. Об этом сообщает пресс-служба НАПК, пишет УНН.
Минобороны рф закупило китайские вездеходы производства компании Shandong Odes Industry Co., Ltd для нужд своей армии. Кроме того, эта китайская компания продолжает активно поставлять и другие автомобили в РФ и платить сотни тысяч долларов в бюджет агрессора,
Детали
Отмечается, что это стало причиной для внесения НАПК ведущего производителя мотовездеходов Shandong Odes Industry Co., Ltd, (Aodes) в перечень международных спонсоров войны.
Напомним
Как ранее писал УНН, 3 октября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло в перечень международных спонсоров войны три крупнейшие нефтегазовые китайские компании.
Отправляла свои сотрудников на войну против Украины: НАПК внесло немецкую компанию в перечень международных спонсоров войны23 ноябрь 2023, 10:17 • 17105 просмотров
НАПК включило в спонсоры войны китайскую компанию, которая продала вездеходы армии рф
Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло ведущего китайского производителя мотовездеходов Shandong Odes Industry Co. в список международных спонсоров войны.
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