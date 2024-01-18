Продавали шоколад для сухпайков оккупантов: ведущий производитель шоколада Barry Callebaut попал в перечень спонсоров войны

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло ведущего мирового производителя высококачественного шоколада и какао-продуктов Barry Callebaut в перечень международных спонсоров войны. Об этом со ссылкой на НАПК передает УНН.

Детали

В агентстве отмечают, что компания продолжает содержать в рф 3 фабрики и платить налоги в ее бюджет.

В частности, после начала полномасштабного вторжения россии в Украину, швейцарская компания Barry Callebaut доставляла агрессору шоколад под видом товаров первой необходимости. Она также поставляла свою продукцию российской кондитерской фабрике, шоколад которой входит в сухпайки армии рф.

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Компания производит товары под брендами Sicao и Chocovic, а также импортирует продукцию под брендами Callebaut, Cacao Barry, Carma, Mona Lisa, Bensdorp, Van Hauten, La Morella и др. Каждое четвертое изделие из шоколада и какао в мире изготовлено из продукции этой компании - отмечают в НАПК.

Отмечается, что Barry Callebaut работает в россии более 15 лет и имеет на ее территории 3 фабрики. В москве в бизнес-центре Alcon даже располагается Академия Шоколада Barry Callebaut, которая является второй по размерам в компании.

Так в России Barry Callebaut осуществляет свою деятельность через ООО "Барри Каллебаут НЛ Раша" и ООО "Барри Каллебаут Калининград". Вместе они уплатили налогов в бюджет агрессора на более 33 млн долл. США в 2022 году.

Также ООО "Барри Каллебаут НЛ Раша" является учредителем ЗАО "Инфорум-Пром" и ООО "Гор Трейд". Они в 2022 году уплатили налогов в рф на почти 500 тыс. долл. США.

В ноябре 2022 года французское представительство компании Barry Callebaut COCOA AG поставляло свою продукцию (какао-пасту, масло) российской кондитерской фабрике ООО "Верность Качеству" на около 180 тыс. долл. США. Ее шоколад входит в сухпайки армии агрессора - резюмировали в агентстве

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Дополнение

Barry Callebaut продолжает быть активным участником импортно-экспортных операций с государством-террористом. В 2023 году на рынок России компанией было импортировано товаров на сумму более 94 млн долл. США, что более чем в 3 раза превышает показатели 2022 года.

Среди импортируемых товаров - кондитерские изделия, сухие смеси, какао, какао-масло, пальмовое масло, жир из Бельгии, Швейцарии, Эстонии, Нидерландов, Германии, Италии, Индии, Испании.

Кроме того, свою работу в рф в компании оправдывают поставкой якобы товаров первой необходимости. В то же время в НАПК подчеркнули, что в соответствии с законодательством РФ ни шоколад, ни какаосодержащие продукты питания не относятся к продовольственным товарам первой необходимости.

Напомним,

Глава НАПК Александр Новиков заявил, что сегодня санкции наложены на более 18 тысяч человек, причастных к вооруженной агрессии России против Украины. Таким образом рф стала самой санкционированной страной в истории.