рф стала найбільш санкціонованою країною в історії – голова НАЗК

На сьогодні санкції накладено на понад 18 тисяч осіб, що причетні до збройної агресії росії проти України. Таким чином рф стала найсанкціонованішою країною в історії. Про це під час брифінгу повідомив голова НАЗК Олександр Новіков, передає кореспондентка УНН.

За 30 років санкцій проти Ірану санкції було накладено на 800 осіб. Завдяки діяльності національного агентства спільно з іншими органами державної влади на сьогодні на росію вдалося адвокатувати накладення санкцій на понад 18 тисяч осіб. Росія стала найбільш санкціонованою країною в світовій історії. Санкції і Сили оборони – це два фактори нашої перемоги - сказав Олександр Новіков.

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Команда національного агентства ідентифікувала вже тисячі осіб, причетних до російської агресії. На базі цих даних було створено портал https://sanctions.nazk.gov.ua/.

За словами Олександра Новікова "понад 40 країн санкційної коаліції використовує ці списки для накладення санкцій на росію".

Також голова НАЗК відзвітував, про законопроект про конфіскацію майна підсанкційних осіб. На сьогодні, за інформацією агентства, за позовом Мінюсту було конфісковано вже на понад 5 млрд гривень.

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