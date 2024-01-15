рф стала самой санкционированной страной в истории - глава НАПК

На сегодня санкции наложены на более 18 тысяч человек, причастных к вооруженной агрессии России против Украины. Таким образом рф стала самой санкционированной страной в истории. Об этом во время брифинга сообщил председатель НАПК Александр Новиков, передает корреспондентка УНН.

За 30 лет санкций против Ирана санкции были наложены на 800 человек. Благодаря деятельности национального агентства совместно с другими органами государственной власти на сегодня на Россию удалось адвокатировать наложение санкций на более 18 тысяч человек. Россия стала самой санкционированной страной в мировой истории. Санкции и Силы обороны - это два фактора нашей победы - сказал Александр Новиков.

Детали

Команда национального агентства идентифицировала уже тысячи лиц, причастных к российской агрессии. На базе этих данных был создан портал https://sanctions.nazk.gov.ua/.

По словам Александра Новикова "более 40 стран санкционной коалиции использует эти списки для наложения санкций на Россию".

Также глава НАПК отчитался, о законопроекте о конфискации имущества подсанкционных лиц. На сегодня, по информации агентства, по иску Минюста было конфисковано уже более чем на 5 млрд гривен.

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