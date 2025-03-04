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Ведущий швейцарский производитель шоколада повысит цены в 2025 году

Киев • УНН

 • 20487 просмотра

Lindt&Spruengli анонсировала двузначное повышение цен на шоколад в 2025 году из-за роста стоимости какао. Предыдущее повышение на 6,3% в 2024 году оказалось недостаточным.

Ведущий швейцарский производитель шоколада повысит цены в 2025 году

Швейцарский производитель шоколада Lindt&Spruengli (LISN.S) повысит цены на свою продукцию в двузначном процентном диапазоне в течение 2025 года. Таким образом компания компенсирует высокие цены на какао. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

По словам финансового директора компании Мартина Хуга, в 2024 году Lindt повысила цены на 6,3%, но этого было недостаточно, чтобы компенсировать резкий рост цен на какао-бобы.

"В будущем нам понадобится дальнейшее повышение цен... мы сделаем двузначное повышение цен в 2025 году", - сказал Хуг журналистам

По его словам, шоколад в будущем будет дороже, чем два-три года назад, и это касается не только шоколада Lindt, но и шоколада вообще.

Дополнение

Какао-бобы стали самым прибыльным товаром в мире в 2024 году. Цена на какао опередила рост фондового рынка США и биткоин. Стоимость выросла из-за засухи, болезней и структурных проблем в Западной Африке - крупнейшего экспортера какао в мире.

Напомним

В 2024 году Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло другого швейцарского производителя шоколада и какао-продуктов Barry Callebaut в перечень международных спонсоров войны. Компания удерживала в рф 3 фабрики и платила налоги в ее бюджет. В частности, после начала полномасштабного вторжения Barry Callebaut доставляла агрессору шоколад под видом товаров первой необходимости.

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