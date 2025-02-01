Помощники Маска заблокировали доступ к данным миллионов госслужащих США

Помощники Илона Маска, ответственные за управление кадровой службой правительства США, заблокировали карьерным государственным служащим доступ к компьютерным системам. Эти системы содержат персональные данные миллионов федеральных служащих. Об этом информирует Reuters, передает УНН.

Детали

В информагентстве напомнили, что после вступления в должность 11 дней назад, президент Дональд Трамп начал масштабное обновление правительства. Он уволил и отстранил сотни государственных служащих в рамках своих первых шагов к сокращению бюрократического аппарата и назначения более лояльных к нему лиц.

Так, миллиардер Илон Маск, которому Трамп поручил сократить штат гражданских госслужащих размером 2,2 миллиона, быстро нашел союзников в ведомстве, известном как Офис по управлению персоналом США (Office of Personnel Management).

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Двое чиновников на условиях анонимности сообщили Reuters, что отдельные старшие карьерные сотрудники Офиса были лишены доступа к некоторым информационным системам ведомства.

По словам чиновников, эти системы содержат большую базу данных под названием "Интеграция человеческих ресурсов предприятия". База вмещает даты рождения, номера социального страхования, аттестации, домашние адреса, уровни заработной платы и стаж работы госслужащих.

Мы не имеем никакого представления о том, что они делают с компьютером и системами данных. Это вызывает большое беспокойство. Нет никакого надзора. Это создает реальные угрозы для кибербезопасности и хакерства - заявил один из чиновников.

Отмечается, что чиновники, которых коснулось это решение, все еще могут войти в систему и получить доступ к таким функциям, как электронная почта. Однако они больше не могут видеть огромные наборы данных, охватывающие все аспекты федеральной рабочей силы.

Офис по управлению персоналом разослал меморандумы, которые избегают обычных сухих формулировок правительственных посланий, поскольку они поощряют государственных служащих рассмотреть предложения выкупа, чтобы уволиться и взять отпуск в "пункт назначения мечты".

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Дон Мойниган, профессор Школы публичной политики Форда при Мичиганском университете, сказал, что действия внутри Офиса вызывают беспокойство относительно надзора Конгресса за агентством и относительно того, как Трамп и Маск относятся к федеральной бюрократии.

"Это значительно усложняет понимание происходящего для тех, кто не входит в ближайшее окружение Маска в Офисе", - сказал Мойниган.

Напомним

Илон Маск публично раскритиковал масштабную инициативу Трампа по развитию искусственного интеллекта на $500 млрд. Штаб президента возмущен действиями Маска, который использует свое влияние для критики проекта Stargate.

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