Помічники Маска заблокували доступ до даних мільйонів держслужбовців США

Помічники Ілона Маска, відповідальні за управління кадровою службою уряду США, заблокували кар'єрним державним службовцям доступ до комп'ютерних систем. Ці системи вміщують персональні дані мільйонів федеральних службовців. Про це інформує Reuters, передає УНН.

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В інформагентстві нагадали, що після вступу на посаду 11 днів тому, президент Дональд Трамп розпочав масштабне оновлення уряду. Він звільнив та відсторонив сотні державних службовців у рамках своїх перших кроків до скорочення бюрократичного апарату та призначення більш лояльних до нього осіб.

Так, мільярдер Ілон Маск, якому Трамп доручив скоротити штат цивільних держслужбовців розміром 2,2 мільйони, швидко знайшов союзників у відомстві, відомому як Офіс з управління персоналом США (Office of Personnel Management).

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Двоє чиновників на умовах анонімності повідомили Reuters, що окремі старші кар'єрні співробітники Офісу були позбавлені доступу до деяких інформаційних систем відомства.

За словами чиновників, ці системи містять велику базу даних під назвою "Інтеграція людських ресурсів підприємства". База вміщує дати народження, номери соціального страхування, атестації, домашні адреси, рівні заробітної плати і стаж роботи держслужбовців.

Ми не маємо жодного уявлення про те, що вони роблять з комп'ютером і системами даних. Це викликає велике занепокоєння. Немає жодного нагляду. Це створює реальні загрози для кібербезпеки і хакерства - заявив один із чиновників.

Зазначається, що чиновники, яких торкнулося це рішення, все ще можуть увійти до системи й отримати доступ до таких функцій, як електронна пошта. Однак вони більше не можуть бачити величезні набори даних, що охоплюють всі аспекти федеральної робочої сили.

Офіс з управління персоналом розіслав меморандуми, які уникають звичайних сухих формулювань урядових послань, оскільки вони заохочують державних службовців розглянути пропозиції викупу, щоб звільнитися та взяти відпустку до "пункту призначення мрії".

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Дон Мойніган, професор Школи публічної політики Форда при Мічиганському університеті, сказав, що дії всередині Офісу викликають занепокоєння щодо нагляду Конгресу за агентством і щодо того, як Трамп і Маск ставляться до федеральної бюрократії.

"Це значно ускладнює розуміння того, що відбувається, для тих, хто не входить до найближчого оточення Маска в Офісі", - сказав Мойніган.

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Ілон Маск публічно розкритикував масштабну ініціативу Трампа щодо розвитку штучного інтелекту на $500 млрд. Штаб президента обурений діями Маска, який використовує свій вплив для критики проєкту Stargate.

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