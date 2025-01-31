Конгрес США заборонив співробітникам використовувати чат-бот DeepSeek
Київ • УНН
Адміністрація Конгресу США обмежила використання DeepSeek через загрози безпеці. Співробітникам заборонено встановлювати китайський чат-бот на офіційні пристрої.
У Конгресі США попередили, щоб співробітники не використовували нещодавно створений китайський чат-бот DeepSeek. Причиною тому стало те, що зловмисники використовують його для зараження пристроїв. Про це інформує Axios, передає УНН.
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Зазначається, що Конгрес зіткнувся з труднощами у вирішенні проблем безпеки та адміністрування, викликаних швидким розвитком технологій штучного інтелекту.
Наразі DeepSeek знаходиться на розгляді CAO і в даний момент не має дозволу на офіційне використання Палатою представників
"Щоб знизити ці ризики, Палата представників вжила заходів безпеки, щоб обмежити функціональність DeepSeek на всіх пристроях, випущених Палатою представників", - додали в CAO.
Також у повідомленні сказано, що співробітникам заборонено встановлювати DeepSeek на будь-які офіційні телефони, комп'ютери або планшети.
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В Axios зауважили, що це далеко не перший випадок, коли CAO обмежує використання співробітниками продукту ШІ, хоча інші компанії, які зазнали нападу, базуються у США.
Наприклад, 2023 року відомство встановило обмеження на використання ChatGPT, повідомивши відомствам, що вони можуть використовувати платну версію чат-бота OpenAI тільки для певних завдань. А у квітні 2024 року CAO повідомило співробітникам, що вони не можуть використовувати Microsoft Copilot.
Нагадаємо
Італійський регулятор Garante заблокував доступ до китайського ШІ-застосунку DeepSeek через загрозу персональним даним. Компанія відмовилась надати інформацію про використання даних, заявивши що не працює в Італії.
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