Конгресс США запретил сотрудникам использовать чат-бот DeepSeek
Киев • УНН
Администрация Конгресса США ограничила использование DeepSeek из-за угрозы безопасности. Сотрудникам запрещено устанавливать китайский чат-бот на официальные устройства.
В Конгрессе США предупредили, чтобы сотрудники не использовали недавно созданный китайский чат-бот DeepSeek. Причиной тому стало то, что злоумышленники используют его для заражения устройств. Об этом информирует Axios, передает УНН.
Детали
Отмечается, что Конгресс столкнулся с трудностями в решении проблем безопасности и администрирования, вызванных быстрым развитием технологий искусственного интеллекта.
В настоящее время DeepSeek находится на рассмотрении CAO и в данный момент не имеет разрешения на официальное использование Палатой представителей
"Чтобы снизить эти риски, Палата представителей приняла меры безопасности, чтобы ограничить функциональность DeepSeek на всех устройствах, выпущенных Палатой представителей", - добавили в CAO.
Также в сообщении сказано, что сотрудникам запрещено устанавливать DeepSeek на любые официальные телефоны, компьютеры или планшеты.
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В Axios отметили, что это далеко не первый случай, когда CAO ограничивает использование сотрудниками продукта ИИ, хотя другие компании, подвергшиеся нападению, базируются в США.
Например, в 2023 году ведомство установило ограничения на использование ChatGPT, сообщив ведомствам, что они могут использовать платную версию чат-бота OpenAI только для определенных задач. А в апреле 2024 года CAO сообщило сотрудникам, что они не могут использовать Microsoft Copilot.
Напомним
Итальянский регулятор Garante заблокировал доступ к китайскому ИИ-приложению DeepSeek из-за угрозы персональным данным. Компания отказалась предоставить информацию об использовании данных, заявив, что не работает в Италии.
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