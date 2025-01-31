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Конгресс США запретил сотрудникам использовать чат-бот DeepSeek

Конгресс США запретил сотрудникам использовать чат-бот DeepSeek

Киев  •  УНН

 • 3431 просмотра

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Администрация Конгресса США ограничила использование DeepSeek из-за угрозы безопасности. Сотрудникам запрещено устанавливать китайский чат-бот на официальные устройства.

В Конгрессе США предупредили, чтобы сотрудники не использовали недавно созданный китайский чат-бот DeepSeek. Причиной тому стало то, что злоумышленники используют его для заражения устройств. Об этом информирует Axios, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Конгресс столкнулся с трудностями в решении проблем безопасности и администрирования, вызванных быстрым развитием технологий искусственного интеллекта.

В настоящее время  DeepSeek находится на рассмотрении CAO и в данный момент не имеет разрешения на официальное использование Палатой представителей

- говорится в сообщении Axios от главного административного должностного лица Палаты представителей

"Чтобы снизить эти риски, Палата представителей приняла меры безопасности, чтобы ограничить функциональность DeepSeek на всех устройствах, выпущенных Палатой представителей", - добавили в CAO.

Также в сообщении сказано, что сотрудникам запрещено устанавливать DeepSeek на любые официальные телефоны, компьютеры или планшеты.

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В Axios отметили, что это далеко не первый случай, когда CAO ограничивает использование сотрудниками продукта ИИ, хотя другие компании, подвергшиеся нападению, базируются в США.

Например, в 2023 году ведомство установило ограничения на использование ChatGPT, сообщив ведомствам, что они могут использовать платную версию чат-бота OpenAI только для определенных задач. А в апреле 2024 года CAO сообщило сотрудникам, что они не могут использовать Microsoft Copilot.

Напомним

Итальянский регулятор Garante заблокировал доступ к китайскому ИИ-приложению DeepSeek из-за угрозы персональным данным. Компания отказалась предоставить информацию об использовании данных, заявив, что не работает в Италии.

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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