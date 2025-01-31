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Китайський чатбот DeepSeek заблокували в Італії

Китайський чатбот DeepSeek заблокували в Італії

Київ • УНН

 • 29737 перегляди

Італійський регулятор Garante заблокував доступ до китайського ШІ-застосунку DeepSeek через загрозу персональним даним. Компанія відмовилась надати інформацію про використання даних, заявивши що не працює в Італії.

Китайський застосунок, створений на основі штучного інтелекту, DeepSeek заблокували на території Італії через загрозу персональних даних. Про це 30 січня повідомив місцевий регулятор Garante, передає УНН.

Деталі

За словами представників Garante, обмеження запровадили для захисту даних італійських користувачів.

Зазначається, що Італія надіслала запит у DeepSeek, щоб отримати інформацію, як застосунок використовує персональні дані користувачів: які дані збираються, для чого і чи зберігаються вони в Китаї. 

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Компанія DeepSeek у відповідь на запит заявила, що не працює в Італії, а також, що європейське законодавство на неї не поширюється. Таку реакцію регулятор визнав "абсолютно недостатньою". 

Термінове розпорядження про блокування DeepSeek набрало чинності негайно. Застосунок вже зник із цифрових магазинів для італійських користувачів. Водночас досі доступна вебверсія чатбота.

Нагадаємо

Microsoft виявила підозрілу активність щодо API OpenAI з боку китайського стартапу DeepSeek. Компанії розслідують можливе несанкціоноване використання даних для розробки конкурентної AI-моделі R1.

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Віта Зеленецька

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