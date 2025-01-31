Китайский чатбот DeepSeek заблокировали в Италии
Киев • УНН
Итальянский регулятор Garante заблокировал доступ к китайскому ИИ-приложению DeepSeek из-за угрозы персональным данным. Компания отказалась предоставить информацию об использовании данных, заявив, что не работает в Италии.
Китайское приложение, созданное на основе искусственного интеллекта, DeepSeek заблокировали на территории Италии из-за угрозы персональных данных. Об этом 30 января сообщил местный регулятор Garante, передает УНН.
Детали
По словам представителей Garante, ограничения ввели для защиты данных итальянских пользователей.
Отмечается, что Италия направила запрос в DeepSeek, чтобы получить информацию, как приложение использует персональные данные пользователей: какие данные собираются, для чего и хранятся ли они в Китае.
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Компания DeepSeek в ответ на запрос заявила, что не работает в Италии, а также, что европейское законодательство на нее не распространяется. Такую реакцию регулятор признал "абсолютно недостаточной".
Срочное распоряжение о блокировке DeepSeek вступило в силу немедленно. Приложение уже исчезло из цифровых магазинов для итальянских пользователей. В то же время до сих пор доступна веб-версия чатбота.
Напомним
Microsoft обнаружила подозрительную активность в отношении API OpenAI со стороны китайского стартапа DeepSeek. Компании расследуют возможное несанкционированное использование данных для разработки конкурентной AI-модели R1.
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