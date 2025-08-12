Помощники Ким Чен Ына тайно посетили Пекин - СМИ

Два помощника северокорейского лидера Ким Чен Ына посетили Пекин после середины июля. Предполагается, что эти поездки были связаны со строительными проектами, сообщили в воскресенье источники, знакомые с китайско-северокорейскими отношениями, сообщает Kyodo News, пишет УНН.

Детали

Их визиты в Китай не освещались государственными СМИ Северной Кореи, и, как указано, передвижения помощников Ким Чен Ына редко становятся известными за пределами официальных сообщений. Они, как отмечается, часто сопровождают лидера во время его инспекций строительных проектов в Северной Корее.

Эти визиты, пишет издание, свидетельствуют о нормализации экономических связей между Пекином и Пхеньяном, несмотря на предположения о возможном недавнем обострении двусторонних отношений в связи с углублением военных связей Северной Кореи с Россией.

Китай является ближайшим и наиболее влиятельным союзником Северной Кореи в экономическом плане, однако взаимные визиты высокопоставленных чиновников в последнее время стали относительно редкими, даже после снятия строгих ограничений на поездки, введенных во время пандемии COVID-19, отмечает издание.

По словам источников, двое помощников - Ким Бок Нам, старший военный офицер и командир бригады, и неназванный высокопоставленный чиновник правящей Трудовой партии Кореи. Они посетили китайскую столицу на четыре дня, начиная с 12 июля.

Затем, 2 августа, как сообщается, высокопоставленный партийный чиновник один отправился в Пекин и через три дня вернулся в Пхеньян. Их подробный маршрут по Китаю остается неизвестным.

В июне они сопровождали Ким Чен Ына, когда лидер КНДР осматривал больницы и строящийся развлекательный комплекс в Пхеньяне.

С декабря прошлого года Ким Бок Нам часто путешествовал с Ким Чен Ыном на места крупных строительных проектов, включая туристическую зону Вонсан Кальма на восточном побережье, открывшуюся в июле, сообщают СМИ.

Неназванный высокопоставленный чиновник впервые появился в официальных СМИ в июне этого года. 1 августа, как указано, он сопровождал Ким Чен Ына на крупную тепличную ферму недалеко от Синыйджу на северо-западе страны.