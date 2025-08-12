Помічники Кім Чен Ина таємно відвідали Пекін - ЗМІ
Київ • УНН
Два помічники північнокорейського лідера Кім Чен Ина відвідали Пекін у липні та серпні. Візити, ймовірно, пов'язані з будівельними проектами та нормалізацією економічних зв'язків.
Два помічники північнокорейського лідера Кім Чен Іна відвідали Пекін після середини липня. Передбачається, що ці поїздки були пов'язані з будівельними проектами, поінформували у неділю джерела, знайомі з китайсько-північнокорейськими відносинами, повідомляє Kyodo News, пише УНН.
Деталі
Їхні візити до Китаю не висвітлювалися державними ЗМІ Північної Кореї, і, як вказано, пересування помічників Кім Чен Іна рідко стають відомими за межами офіційних повідомлень. Вони, як зазначається, часто супроводжують лідера під час його інспекцій будівельних проектів у Північній Кореї.
Ці візити, пише видання, свідчать про нормалізацію економічних зв'язків між Пекіном та Пхеньяном, попри припущення про можливе нещодавнє загострення двосторонніх відносин у зв'язку з поглибленням військових зв'язків Північної Кореї з росією.
Китай є найближчим і найвпливовішим союзником Північної Кореї в економічному плані, проте взаємні візити високопосадовців останнім часом стали відносно рідкісними, навіть після зняття суворих обмежень на поїздки, запроваджені під час пандемії COVID-19, зазначає видання.
За словами джерел, двоє помічників - Кім Бок Нам, старший військовий офіцер і командир бригади, і неназваний високопосадовець правлячої Трудової партії Кореї. Вони відвідали китайську столицю на чотири дні, починаючи з 12 липня.
Потім, 2 серпня, як повідомляється, високопоставлений партійний чиновник один вирушив до Пекіна і через три дні повернувся до Пхеньяна. Їхній докладний маршрут по Китаю залишається невідомим.
У червні вони супроводжували Кім Чен Ина, коли лідер КНДР оглядав лікарні і розважальний комплекс, що будується в Пхеньяні.
З грудня минулого року Кім Бок Нам часто подорожував із Кім Чен Ином на місця великих будівельних проектів, включаючи туристичну зону Вонсан Кальма на східному узбережжі, що відкрилася у липні, повідомляють ЗМІ.
Неназваний високопосадовець уперше з'явився в офіційних ЗМІ у червні цього року. 1 серпня, як вказано, він супроводжував Кім Чен Ина на велику тепличну ферму неподалік Сінийджу на північному заході країни.