Лідери ЄС перед зустріччю Трампа і путіна зробили заяву щодо України
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ ЗимиPhoto
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
Експорт зброї, як крок до Перемоги
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
"Послідовність кроків важлива": ЄС готує 19-й пакет санкцій проти рф через відмову від припинення вогню
ЦПД РНБО: російська пропаганда поширює фейки про "нелюдську тактику" ЗСУ
Українські військові показали знищення танка Т-72 та складу ПММ на Куп'янському напрямку
Киянин за $15-25 тисяч "знімав" чоловіків з військового обліку
"Майбутнє України має ґрунтуватися на свободі": премʼєр-міністри Великої Британії та Канади обговорили підтримку України
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня
Помічники Кім Чен Ина таємно відвідали Пекін - ЗМІ

Київ • УНН

Два помічники північнокорейського лідера Кім Чен Ина відвідали Пекін у липні та серпні. Візити, ймовірно, пов'язані з будівельними проектами та нормалізацією економічних зв'язків.

Два помічники північнокорейського лідера Кім Чен Іна відвідали Пекін після середини липня. Передбачається, що ці поїздки були пов'язані з будівельними проектами, поінформували у неділю джерела, знайомі з китайсько-північнокорейськими відносинами, повідомляє Kyodo News, пише УНН.

Деталі

Їхні візити до Китаю не висвітлювалися державними ЗМІ Північної Кореї, і, як вказано, пересування помічників Кім Чен Іна рідко стають відомими за межами офіційних повідомлень. Вони, як зазначається, часто супроводжують лідера під час його інспекцій будівельних проектів у Північній Кореї.

Ці візити, пише видання, свідчать про нормалізацію економічних зв'язків між Пекіном та Пхеньяном, попри припущення про можливе нещодавнє загострення двосторонніх відносин у зв'язку з поглибленням військових зв'язків Північної Кореї з росією.

Китай є найближчим і найвпливовішим союзником Північної Кореї в економічному плані, проте взаємні візити високопосадовців останнім часом стали відносно рідкісними, навіть після зняття суворих обмежень на поїздки, запроваджені під час пандемії COVID-19, зазначає видання.

За словами джерел, двоє помічників - Кім Бок Нам, старший військовий офіцер і командир бригади, і неназваний високопосадовець правлячої Трудової партії Кореї. Вони відвідали китайську столицю на чотири дні, починаючи з 12 липня.

Потім, 2 серпня, як повідомляється, високопоставлений партійний чиновник один вирушив до Пекіна і через три дні повернувся до Пхеньяна. Їхній докладний маршрут по Китаю залишається невідомим.

У червні вони супроводжували Кім Чен Ина, коли лідер КНДР оглядав лікарні і розважальний комплекс, що будується в Пхеньяні.

З грудня минулого року Кім Бок Нам часто подорожував із Кім Чен Ином на місця великих будівельних проектів, включаючи туристичну зону Вонсан Кальма на східному узбережжі, що відкрилася у липні, повідомляють ЗМІ.

У Північній Кореї відкривають пляжний курорт: Кім Чен Ин прагне відновити туризм26.06.25, 17:35 • 4516 переглядiв

Неназваний високопосадовець уперше з'явився в офіційних ЗМІ у червні цього року. 1 серпня, як вказано, він супроводжував Кім Чен Ина на велику тепличну ферму неподалік Сінийджу на північному заході країни.

Юлія Шрамко

