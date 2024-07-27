Польский парламент принял закон, позволяющий силам безопасности «безнаказанно» применять смертоносное оружие в ответ на угрозы. Это вызвало беспокойство правозащитников относительно возможных нарушений прав человека.
Польский парламент в пятницу (26 июля) принял закон, который позволяет силам безопасности страны "безнаказанно" применять оружие на границе с беларусью. Теперь документ должен подписать президент Польши Анджей Дуда. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Euractiv.
Детали
Новое законодательство "исключает уголовную ответственность за применение оружия или прямой силы в нарушение правил" силами безопасности, если существовала угроза безопасности человека или страны.
Законопроект еще должен подписать президент страны. Впрочем, активисты выразили обеспокоенность тем, что полиция, пограничники и солдаты теперь смогут действовать - или даже убивать - безответственно.
Как отмечается, документ был внесен после того, как на белорусской границе был смертельно ранен ножом польский солдат.
Польша, член НАТО и ЕС, обвинила союзника минска москву в том, что она называет попытками незаконно переправить тысячи людей из Африки в Европу, доставляя их самолетом в россию и затем отправляя к польской границе с беларусью.
Польша заявляет, что беларусь позволяет мигрантам пересекать свою границу в рамках "гибридной войны" с ЕС.
Ранее в этом месяце Польша заявила, что увеличит свое военное присутствие и оборонительные укрепления вдоль белорусской границы из-за "постоянных провокаций".
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