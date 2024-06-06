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МЗС Польщі викликало представника Білорусі через вбивство польського військового

МЗС Польщі викликало представника Білорусі через вбивство польського військового

Київ • УНН

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Польський солдат був убитий мігрантом при спробі перешкодити групі нелегальних іммігрантів прорватися через захисний бар'єр на польсько-білоруському кордоні, що змусило Польщу викликати білоруського представника і вимагати видачі винного.

Через загибель польського військовослужбовця Міністерство закордонних справ Польщі викликало тимчасово повіреного у справах Білорусі Олексія Понкратенка. Як повідомляє пресслужба польського дипломатичного відомства, йому вручили ноту протесту, в якій Польща рішуче закликає Білорусь припинити "провокації на польсько-білоруському кордоні та організацію міграційного тиску", передає УНН.

Деталі

Оскільки злочин було скоєно на польському боці кордону і з огляду на триваюче прокурорське розслідування, МЗС також вимагає, щоб особа, відповідальна за вбивство польського громадянина, була ідентифікована і видана Білоруссю

йдеться у заяві міністерства.

Контекст

Напад на польського солдата стався 28 травня на польсько-білоруському кордоні поблизу населеного пункту Дубичі Церковні. Його поранив ножем один із мігрантів під час спроби групи нелегалів прорватися через захисний барʼєр. Одразу після поранення до приїзду швидкої військовому надавала допомогу прикордонниця, а потім 10 днів за його життя боролися лікарі. Cьогодні стало відомо, що військовий помер.

На дорогах Польщі буде посилений рух військової техніки від лютого до кінця травня - Генштаб Війська Польського12.02.24, 14:09 • 22177 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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