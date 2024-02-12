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На дорогах Польщі буде посилений рух військової техніки від лютого до кінця травня - Генштаб Війська Польського

На дорогах Польщі буде посилений рух військової техніки від лютого до кінця травня - Генштаб Війська Польського

Київ • УНН

 • 22177 перегляди

З лютого по травень у зв'язку з майбутніми навчаннями НАТО на польських дорогах збільшиться рух військової техніки.

На дорогах Польщі з 12 лютого спостерігатиметься посилений рух військової техніки, що пов’язано з проведенням військових навчань Steadfast Defender-24 та Dragon-24. Про це повідомляє Генштаб Війська Польського, пише УНН.

У рамках навчань із середини лютого до кінця травня військова техніка рухатиметься практично в усіх воєводствах, автошляхами, швидкісними та національними дорогами. Пересування колон також будуть використовуватися як тренувальний елемент, серед іншого - відпрацювання приймання та перекидання сил союзників, координації транскордонної діяльності та взаємодії з країнами перебування,

- йдеться у заяві.

Деталі

Зазначається, що переміщення транспортних засобів, які беруть участь у навчаннях, буде скоординовано таким чином, щоб якомога менше перешкоджати дорожньому руху. Колони супроводжуватимуть та охоронятимуть військова жандармерія та підрозділи контролю дорожнього руху польської армії спільно з поліцією. Перегрупування сил були узгоджені з відповідними органами, в тому числі місцевими.

Доповнення

У першій половині 2024 року НАТО проведе серію навчань під кодовою назвою Steadfast Defender-24 (STDE-24). У їх межах Польща виконуватиме роль однієї з країн що прийме і розмістить на своїй території значну кількість військових і техніки союзників. Ключовим елементом STDE-24 стануть польські національні навчання за участю збройних сил інших країн DRAGON-24 (DR-24), які стартують на рубежі лютого-березня. Підкреслюється, що STDE-24 і DR-24 є оборонними навчаннями й не спрямовані проти жодної країни.

Польща почала розслідування щодо ракети, яка порушила повітряний простір країни у грудні01.02.24, 16:26 • 24259 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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