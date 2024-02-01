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Польща почала розслідування щодо ракети, яка порушила повітряний простір країни у грудні

Польща почала розслідування щодо ракети, яка порушила повітряний простір країни у грудні

Київ • УНН

 • 24259 перегляди

Польща розпочинає розслідування щодо непізнаного об'єкта, який порушив повітряний простір країни під час масованої атаки рф по українських містах 29 грудня.

Прокуратура Польщі почала розслідування за фактом порушення повітряного простору країни "невизначеним об’єктом" під час масованої атаки рф по українських містах 29 грудня. Про це повідомляє RMF24, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що розслідування почав військовий відділ районної прокуратури у Любліні за фактами створення серйозної загрози для життя багатьох людей і майна в особливо великих розмірах.

У рамках провадження прокуратура спробує з’ясувати обставини інциденту і походження та ціль "об’єкта", який ймовірно був крилатою ракетою,

- повідомив речник округової прокуратури у Варшаві.

Нагадаємо

У повітряний простір Польщі з боку України 29 грудня минулого року вранці під час атаки росії залетів непізнаний повітряний об'єкт. Польські сили ППО спостерігали за ним до втрати сигналу.

Трохи згодом, начальник Генштабу країни Веслав Кукула заявив, що усе вказує на те, що російська ракета залетіла в повітряний простір Польщі під час масованої атаки рф на Україну 29 грудня 2023.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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