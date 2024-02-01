Польша начала расследование в отношении ракеты, которая нарушила воздушное пространство страны в декабре

Прокуратура Польши начала расследование по факту нарушения воздушного пространства страны "неопределенным объектом" во время массированной атаки рф по украинским городам 29 декабря. Об этом сообщает RMF24, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что расследование начал военный отдел районной прокуратуры в Люблине по фактам создания серьезной угрозы для жизни многих людей и имущества в особо крупных размерах.

В рамках производства прокуратура попытается выяснить обстоятельства инцидента и происхождение и цель "объекта", который вероятно был крылатой ракетой, - сообщил представитель окружной прокуратуры в Варшаве.

Напомним

В воздушное пространство Польши со стороны Украины 29 декабря прошлого года утром во время атаки россии залетел неопознанный воздушный объект. Польские силы ПВО наблюдали за ним до потери сигнала.

Чуть позже, начальник Генштаба страны Веслав Кукула заявил, что все указывает на то, что российская ракета залетела в воздушное пространство Польши во время массированной атаки рф на Украину 29 декабря 2023 года.