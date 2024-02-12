На дорогах Польши будет усилено движение военной техники с февраля до конца мая - Генштаб Войска Польского

На дорогах Польши с 12 февраля будет наблюдаться усиленное движение военной техники, что связано с проведением военных учений Steadfast Defender-24 и Dragon-24. Об этом сообщает Генштаб Войска Польского, пишет УНН.

В рамках учений с середины февраля до конца мая военная техника будет двигаться практически во всех воеводствах, по автодорогам, скоростным и национальным дорогам. Передвижение колонн также будут использоваться как тренировочный элемент, среди прочего - отработка приема и переброски сил союзников, координации трансграничной деятельности и взаимодействия со странами пребывания, - говорится в заявлении.

Детали

Отмечается, что перемещение транспортных средств, участвующих в учениях, будет скоординировано таким образом, чтобы как можно меньше препятствовать дорожному движению. Колонны будут сопровождать и охранять военная жандармерия и подразделения контроля дорожного движения польской армии совместно с полицией. Перегруппировки сил были согласованы с соответствующими органами, в том числе местными.

Дополнение

В первой половине 2024 года НАТО проведет серию учений под кодовым названием Steadfast Defender-24 (STDE-24). В их рамках Польша будет выполнять роль одной из стран, которая примет и разместит на своей территории значительное количество военных и техники союзников. Ключевым элементом STDE-24 станут польские национальные учения с участием вооруженных сил других стран DRAGON-24 (DR-24), которые стартуют на рубеже февраля-марта. Подчеркивается, что STDE-24 и DR-24 являются оборонительными учениями и не направлены против какой-либо страны.

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