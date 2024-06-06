МИД Польши вызвал представителя Беларуси из-за убийства польского военного

Из-за гибели польского военнослужащего Министерство иностранных дел Польши вызвало временно поверенного в делах Беларуси Алексея Понкратенко. Как сообщает пресс служба польского дипломатического ведомства, ему вручили ноту протеста, в которой Польша решительно призывает Беларусь прекратить "провокации на польско-белорусской границе и организацию миграционного давления", передает УНН.

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Поскольку преступление было совершено на польской стороне границы и учитывая продолжающееся прокурорское расследование, МИД также требует, чтобы лицо, ответственное за убийство польского гражданина, было идентифицировано и выдано Беларусью говорится в заявлении министерства.

Контекст

Нападение на польского солдата произошло 28 мая на польско-белорусской границе вблизи населенного пункта Дубичи церковные. Его ранил ножом один из мигрантов при попытке группы нелегалов прорваться через защитный барьер. Сразу после ранения до приезда скорой военному оказывала помощь пограничница, а затем 10 дней за его жизнь боролись врачи. Сегодня стало известно, что военный скончался.

На дорогах Польши будет усилено движение военной техники с февраля до конца мая - Генштаб Войска Польского