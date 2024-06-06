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МИД Польши вызвал представителя Беларуси из-за убийства польского военного
Польский солдат был убит мигрантом при попытке помешать группе нелегальных иммигрантов прорваться через защитный барьер на польско-белорусской границе, что вынудило Польшу вызвать белорусского представителя и потребовать выдачи виновного.
Кудрицкий: на днях в работу выйдет блок на АЭС, что временно улучшит ситуацию
Дополнительный энергоблок на атомной электростанции будет введен в эксплуатацию в ночь на 8 июня, что временно улучшит ситуацию в энергосистеме примерно на две недели.
Зеленский заявил в годовщину подрыва Каховской ГЭС, что это одно из крупнейших преступлений этой войны
Разрушение плотины Каховской ГЭС российскими оккупантами является одним из крупнейших преступлений этой войны, преднамеренным террористическим нападением на людей и жизни людей, заявил президент Украины Владимир Зеленский в годовщину взрыва.
Минобороны развенчало 5 мифов о приложении "Резерв+"
Заместитель министра обороны Украины развенчал 5 мифов о приложении Reserve+, уточнив его правовой статус, точность данных, безопасность данных, источник финансирования и возможность подтверждения обновленных данных.
Франция хочет приобщиться к обучению украинских военных, а о французских войсках в Украине речь не идет - Макрон
По словам Макрона, задача состоит в том, чтобы обучить 4500 украинских солдат, снарядить их, обучить их, защищать свою землю и сформировать "французскую бригаду".
Франция поставит Украине самолеты Mirage 2000 - Макрон
Франция поставит Украине боевые самолеты Mirage 2000-5 и предложит обучать украинских пилотов.
Международные партнеры Украины осудили ядерные угрозы и химические атаки рф - МИД
Международные партнеры обеспокоены докладами о том, что интенсивность химических атак России против Сил безопасности и обороны Украины растет, как и разнообразие химических боеприпасов, которые российские войска используют на поле боя.
Единство, определяющее историю: Зеленский о высадке в Нормандии
Зеленский почтил храбрость солдат союзников, высадившихся в Нормандии 80 лет назад, назвав это "единством, определяющим историю".
В Госдепе США объявили о первых санкциях в отношении представителей грузинских властей
Миллер на брифинге заявил, что визовые санкции затронут членов "Грузинской мечты" и членов их семей, депутатов парламента, сотрудников правоохранительных органов. Известно, что на данный момент в список для визовых санкций попали до 36 имен, но пока он не объявляется.
Залп в 24 "калибра": россияне вывели в Черное море 3 надводных ракетоносителя
Силы обороны юга призвали украинцев быть внимательными к сигналам воздушных тревога.