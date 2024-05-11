Польша построит фортификации на восточной границе - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в субботу, что Польша начинает работу по дальнейшему укреплению всей восточной границы, на фоне того, как страна сталкивается с тем, что он назвал растущей "гибридной войной" в сфере нелегальной миграции из Беларуси, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Туск не предоставил подробностей ни о запланированных действиях, ни о каких-то средствах, которые будут выделены, но сказал, что когда дело касается безопасности Польши, никаких ограничений не будет.

"Польско-белорусская граница является уникальным местом из-за давления нелегальной иммиграции. Фактически мы имеем дело с прогрессирующей гибридной войной", - заявил премьер-министр Польши во время посещения границы и встречи с солдатами и пограничниками.

"Я хочу, чтобы здесь не было никаких сомнений - страна со все более агрессивными намерениями в отношении Польши, такая как Беларусь, является соорганизатором этой практики на польской границе", - указал он.

Туск заявил, что новые фортификации будут располагаться вдоль "всей восточной границы", которая также может охватывать Украину и Россию, хотя он не уточнил подробностей.

"Это не только внутренняя граница Польши, но и граница ЕС. Поэтому я не сомневаюсь, что всей Европе придется инвестировать в свою безопасность, инвестируя в восточную границу Польши и в безопасность нашей границы", - сказал Туск.

Дополнение

Предыдущее правительство Польши и Европейский Союз обвинили Беларусь в 2021 году в организации потока мигрантов с целью оказать давление на ЕС из-за санкций, которые он наложил на Минск. Беларусь отвергла обвинения.

С тех пор попытки пересечь границу продолжаются, и их количество колеблется в зависимости от погоды. Польские пограничники сообщают, что сейчас в день происходит около 300 попыток незаконного пересечения границы.

Напряженные отношения между соседями еще больше обострились из-за вторжения России, союзницы Беларуси, в Украину.

Предыдущее правительство построило на польско-белорусской границе забор длиной более 180 км и высотой 5,5 метра для защиты от нелегальной миграции. Его дополняет система камер и датчиков, следящих за границей.