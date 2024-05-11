Польша построит фортификации на восточной границе - Туск

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
reutersReuters
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
yevropaЕвропа
donald-tuskДональд Туск
ukrainaУкраина
polshaПольша
Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  138140 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  155612 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  163122 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  149931 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  149515 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  130068 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  132880 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  122023 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  168061 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150800 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Новости по теме
Польша построит фортификации на восточной границе - Туск

Польша построит фортификации на восточной границе - Туск

  •  5513 просмотра
Венесуэла потеряла свой последний ледник, становясь первой такой страной из-за изменения климата

Венесуэла потеряла свой последний ледник, становясь первой такой страной из-за изменения климата

  •  7024 просмотра
Британская разведка назвала причины "впускания" бомб авиацией рф на собственной территории

Британская разведка назвала причины "впускания" бомб авиацией рф на собственной территории

  •  7246 просмотра
Организаторы Евровидения-2024 дисквалифицировали представителя Нидерландов: что известно

Организаторы Евровидения-2024 дисквалифицировали представителя Нидерландов: что известно

  •  16089 просмотра
Дроны ГУР атаковали волгоградский НПЗ - источник

Дроны ГУР атаковали волгоградский НПЗ - источник

  •  11600 просмотра
"Сначала в Луганске, ночью - в Ровеньках": в ОВА рассказали о последствиях для оккупантов из-за пожаров на нефтебазах

"Сначала в Луганске, ночью - в Ровеньках": в ОВА рассказали о последствиях для оккупантов из-за пожаров на нефтебазах

  •  11251 просмотра
Украина выбыла из тройки рейтинга букмекеров на победу на Евровидении-2024: дали свежий прогноз перед гранд-финалом

Украина выбыла из тройки рейтинга букмекеров на победу на Евровидении-2024: дали свежий прогноз перед гранд-финалом

  •  15422 просмотра
Из Украины после Пасхи продолжает выезжать больше людей, чем приезжать: назвали цифры

Из Украины после Пасхи продолжает выезжать больше людей, чем приезжать: назвали цифры

  •  11065 просмотра
В оккупированном Донецке "хлопок": что известно

В оккупированном Донецке "хлопок": что известно

  •  12794 просмотра
ЕС согласовал обязательства по безопасности для Украины, они ожидаются не позднее начала июля - Welt

ЕС согласовал обязательства по безопасности для Украины, они ожидаются не позднее начала июля - Welt

  •  16239 просмотра

Популярные

Оккупанты отказываются атаковать Харьков из-за опасений украинской обороны - АТЕШ

Оккупанты отказываются атаковать Харьков из-за опасений украинской обороны - АТЕШ

  •  109220 просмотра
11 мая: Международный день ветряной мельницы, Всемирный день мигрирующих птиц

11 мая: Международный день ветряной мельницы, Всемирный день мигрирующих птиц

  •  107077 просмотра
Австралия предоставит Украине системы ПВО на $50 млн, беспилотники на $32,5 млн

Австралия предоставит Украине системы ПВО на $50 млн, беспилотники на $32,5 млн

  •  107956 просмотра
Тактическая авиация противника активна на северо-восточном направлении

Тактическая авиация противника активна на северо-восточном направлении

  •  105757 просмотра
Местные на временно оккупированных территориях отказываются разговаривать на русском с гастролерами из рф

Местные на временно оккупированных территориях отказываются разговаривать на русском с гастролерами из рф

  •  102517 просмотра

Публикации

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

  •  86598 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  160681 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  165117 просмотра
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

9 мая 2024, 14:50  •  177965 просмотра
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  191951 просмотра

Польша построит фортификации на восточной границе - Туск

Польша начинает работу по дальнейшему укреплению всей своей восточной границы.

Новости Мира •   •  5513 просмотра
Польша построит фортификации на восточной границе - Туск

Венесуэла потеряла свой последний ледник, становясь первой такой страной из-за изменения климата

Из-за изменения климата Венесуэла может стать первой страной в современной истории, потерявшей все свои ледники после того, как последний оставшийся ледник Ла-Корона на пике Гумбольдта растаял.

Новости Мира •   •  7024 просмотра
Венесуэла потеряла свой последний ледник, становясь первой такой страной из-за изменения климата

Британская разведка назвала причины "впускания" бомб авиацией рф на собственной территории

Британская разведка назвала причины "впускания" бомб авиацией рф на собственной территории, указав, что это подчеркнуло неспособность россии использовать свои боеприпасы по целям.

Война •   •  7246 просмотра
Британская разведка назвала причины "впускания" бомб авиацией рф на собственной территории

Организаторы Евровидения-2024 дисквалифицировали представителя Нидерландов: что известно

Нидерландский певец Йост Кляйн был дисквалифицирован с песенного конкурса "Евровидение" за нарушение правил из-за неподобающего поведения в отношении члена команды после некого инцидента.

Культура •   •  16089 просмотра
Организаторы Евровидения-2024 дисквалифицировали представителя Нидерландов: что известно

Дроны ГУР атаковали волгоградский НПЗ - источник

Дроны ГУР атаковали волгоградский нефтеперерабатывающий завод в россии, сообщили источники.

Война •   •  11600 просмотра
Дроны ГУР атаковали волгоградский НПЗ - источник

"Сначала в Луганске, ночью - в Ровеньках": в ОВА рассказали о последствиях для оккупантов из-за пожаров на нефтебазах

В оккупированной Луганской области одна за другой горят нефтебазы, нанося значительный ущерб и истощая запасы горючего, что затрудняет врагу заправку военной техники.

Война •   •  11251 просмотра
"Сначала в Луганске, ночью - в Ровеньках": в ОВА рассказали о последствиях для оккупантов из-за пожаров на нефтебазах

Украина выбыла из тройки рейтинга букмекеров на победу на Евровидении-2024: дали свежий прогноз перед гранд-финалом

Представители Украины Alyona Alyona и Jerry Heil, которые сегодня в финале Евровидения 2024 под номером 2 исполнят песню "Teresa &amp; Maria", опустились на 6 место в рейтинге букмекеров на победу с 3% шансов на победу.

Культура •   •  15422 просмотра
Украина выбыла из тройки рейтинга букмекеров на победу на Евровидении-2024: дали свежий прогноз перед гранд-финалом

Из Украины после Пасхи продолжает выезжать больше людей, чем приезжать: назвали цифры

По данным Государственной пограничной службы, пассажиропоток на западной границе Украины в последнее время оставался примерно равным, с небольшим увеличением количества людей, которые выезжают за границу, чем возвращаются в Украину.

Общество •   •  11065 просмотра
Из Украины после Пасхи продолжает выезжать больше людей, чем приезжать: назвали цифры

В оккупированном Донецке "хлопок": что известно

Во временно оккупированном Донецке сообщают о "прилете".

Война •   •  12794 просмотра
В оккупированном Донецке "хлопок": что известно

ЕС согласовал обязательства по безопасности для Украины, они ожидаются не позднее начала июля - Welt

Европейский Союз планирует предоставить Украине широкие обязательства в сфере безопасности, включая политическую, военную, экономическую помощь и поддержку в восстановлении, до начала июля, но за исключением прямого военного участия ЕС в боевых действиях против России.

Война •   •  16239 просмотра
ЕС согласовал обязательства по безопасности для Украины, они ожидаются не позднее начала июля - Welt