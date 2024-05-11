Польща побудує фортифікації на східному кордоні - Туск
Київ • УНН
Польща розпочинає роботу з подальшого зміцнення всього свого східного кордону.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у суботу, що Польща починає роботу з подальшого зміцнення всього східного кордону, на тлі того, як країна стикається з тим, що він назвав зростаючою "гібридною війною" у сфері нелегальної міграції з білорусі, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Туск не надав подробиць ні про заплановані дії, ні про якісь кошти, які будуть виділені, але сказав, що коли справа стосується безпеки Польщі, жодних обмежень не буде.
"Польсько-білоруський кордон є унікальним місцем через тиск нелегальної імміграції. Фактично ми маємо справу з прогресуючою гібридною війною", - заявив прем'єр-міністр Польщі під час відвідин кордону та зустрічі із солдатами та прикордонниками.
"Я хочу, щоб тут не було жодних сумнівів - країна з дедалі агресивнішими намірами щодо Польщі, така як білорусь, є співорганізатором цієї практики на польському кордоні", - вказав він.
Туск заявив, що нові фортифікації розташовуватимуться вздовж "всього східного кордону", який також може охоплювати Україну та росію, хоча він не уточнив подробиць.
"Це не лише внутрішній кордон Польщі, а й кордон ЄС. Тому я не сумніваюся, що всій Європі доведеться інвестувати у свою безпеку, інвестуючи в східний кордон Польщі та в безпеку нашого кордону", - сказав Туск.
Доповнення
Попередній уряд Польщі та Європейський Союз звинуватили білорусь у 2021 році в організації потоку мігрантів з метою чинити тиск на ЄС через санкції, які він наклав на мінськ. білорусь відкинула звинувачення.
З того часу спроби перетнути кордон продовжуються, і їх кількість коливається залежно від погоди. Польські прикордонники повідомляють, що наразі на день відбувається близько 300 спроб незаконного перетину кордону.
Напружені відносини між сусідами ще більше загострилися через вторгнення росії, союзниці білорусі, до України.
Попередній уряд побудував на польсько-білоруському кордоні паркан довжиною понад 180 км та висотою 5,5 метра для захисту від нелегальної міграції. Його доповнює система камер та датчиків, що стежать за кордоном.