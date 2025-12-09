$42.070.01
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
10:26 • 13987 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 34286 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 24170 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 28299 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 38799 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 33208 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 34844 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 32589 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 34520 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Польша получит миллиарды евро на строительство первой АЭС – премьер Туск

Киев • УНН

 • 380 просмотра

Польша получила официальное одобрение от Европы на многомиллиардную государственную помощь для строительства первой АЭС. Премьер-министр Дональд Туск подтвердил финансирование, первые четыре миллиарда будут доступны в этом месяце.

Польша получит миллиарды евро на строительство первой АЭС – премьер Туск

Польша получила одобрение от Европы на предоставление многомиллиардной государственной помощи для строительства первой в истории страны атомной электростанции. Об этом сообщил Премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в социальной сети X, пишет УНН.

Детали  

Туск подтвердил обеспечение необходимого финансирования для ключевого энергетического проекта.

Мы это имеем! Миллиарды государственной помощи на строительство первой польской атомной электростанции. Европа согласилась, и финансирование есть. Первые четыре миллиарда будут доступны в этом месяце

– написал польский премьер.

Контекст

Строительство первой атомной электростанции в Польше начнется уже в декабре, после того, как Европейская комиссия дала официальное согласие на государственную финансовую помощь для проекта. Речь идет о поддержке объемом около 60 миллиардов злотых, выделение которых Сейм утвердил еще 20 февраля. Условием для докапитализации компании Polskie Elektrownie Jądrowe было именно одобрение Еврокомиссии. Станцию, которая должна играть ключевую роль в энергетической трансформации Польши, планируют возвести на Поморье.

Начало строительства первого реактора запланировано на 2028 год, а первый энергоблок должен быть введен в эксплуатацию в 2035 году. На фоне этих событий, в среду, 10 декабря, должна состояться конференция компании Polskie Elektrownie Jądrowe, которая будет посвящена "последним достижениям в реализации проекта строительства атомной электростанции на Поморье".

Чешская компания тайно поставила критическое оборудование для украинской АЭС26.12.24, 04:39 • 95713 просмотров

Степан Гафтко

