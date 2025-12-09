Польша получит миллиарды евро на строительство первой АЭС – премьер Туск

Польша получила одобрение от Европы на предоставление многомиллиардной государственной помощи для строительства первой в истории страны атомной электростанции. Об этом сообщил Премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в социальной сети X, пишет УНН.

Детали

Туск подтвердил обеспечение необходимого финансирования для ключевого энергетического проекта.

Мы это имеем! Миллиарды государственной помощи на строительство первой польской атомной электростанции. Европа согласилась, и финансирование есть. Первые четыре миллиарда будут доступны в этом месяце – написал польский премьер.

Контекст

Строительство первой атомной электростанции в Польше начнется уже в декабре, после того, как Европейская комиссия дала официальное согласие на государственную финансовую помощь для проекта. Речь идет о поддержке объемом около 60 миллиардов злотых, выделение которых Сейм утвердил еще 20 февраля. Условием для докапитализации компании Polskie Elektrownie Jądrowe было именно одобрение Еврокомиссии. Станцию, которая должна играть ключевую роль в энергетической трансформации Польши, планируют возвести на Поморье.

Начало строительства первого реактора запланировано на 2028 год, а первый энергоблок должен быть введен в эксплуатацию в 2035 году. На фоне этих событий, в среду, 10 декабря, должна состояться конференция компании Polskie Elektrownie Jądrowe, которая будет посвящена "последним достижениям в реализации проекта строительства атомной электростанции на Поморье".

