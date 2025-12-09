Польща отримає мільярди євро на будівництво першої АЕС – прем'єр Туск

Польща отримала офіційне схвалення від Європи на багатомільярдну державну допомогу для будівництва першої АЕС. Прем'єр-міністр Дональд Туск підтвердив фінансування, перші чотири мільярди будуть доступні цього місяця.

Польща отримала схвалення від Європи на надання багатомільярдної державної допомоги для будівництва першої в історії країни атомної електростанції. Про це повідомив Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на своїй сторінці у соціальній мережі X, пише УНН. Деталі Туск підтвердив забезпечення необхідного фінансування для ключового енергетичного проєкту. Ми це маємо! Мільярди державної допомоги на будівництво першої польської атомної електростанції. Європа погодилася, і фінансування є. Перші чотири мільярди будуть доступні цього місяця – написав польський прем'єр. Контекст Будівництво першої атомної електростанції у Польщі розпочнеться вже у грудні, після того, як Європейська комісія надала офіційну згоду на державну фінансову допомогу для проєкту. Йдеться про підтримку обсягом близько 60 мільярдів злотих, виділення яких Сейм затвердив ще 20 лютого. Умовою для докапіталізації компанії Polskie Elektrownie Jądrowe було саме схвалення Єврокомісії. Станцію, яка має відігравати ключову роль в енергетичній трансформації Польщі, планують звести на Помор’ї. Початок будівництва першого реактора заплановано на 2028 рік, а перший енергоблок має бути введений в експлуатацію у 2035 році. На тлі цих подій, у середу, 10 грудня, має відбутися конференція компанії Polskie Elektrownie Jądrowe, яка буде присвячена "останнім досягненням у реалізації проєкту будівництва атомної електростанції на Помор'ї". Чеська компанія таємно поставила критичне обладнання для української АЕС