Польща отримає мільярди євро на будівництво першої АЕС – прем'єр Туск

10:59 • 7094 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
10:26 • 13903 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
09:02 • 21897 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23 • 34194 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
9 грудня, 07:00 • 24121 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 28269 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 38775 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 33192 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55 • 34835 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 32582 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Львівська міська рада спростувала фейк про ігнорування російськомовної дитини на день Святого МиколаяPhoto08:11 • 17058 перегляди
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно08:36 • 14037 перегляди
Під виглядом "курортних проєктів": окупаційна влада Херсонщини хоче передати азовське узбережжя мінську09:24 • 13207 перегляди
Станція метро "Мостицька" у Києві отримає нову назву до відкриття: що відомо09:55 • 13251 перегляди
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto12:00 • 9268 перегляди
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto12:00 • 9296 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців9 грудня, 07:23 • 34195 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 56070 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 51275 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Антоніу Кошта
Лев XIV
Петр Павел
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Донецька область
Сумська область
УНН Lite
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно08:36 • 14049 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 24092 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 60739 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 66515 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 76613 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка
Forbes

Польща отримає мільярди євро на будівництво першої АЕС – прем'єр Туск

Київ • УНН

 • 334 перегляди

Польща отримала офіційне схвалення від Європи на багатомільярдну державну допомогу для будівництва першої АЕС. Прем'єр-міністр Дональд Туск підтвердив фінансування, перші чотири мільярди будуть доступні цього місяця.

Польща отримала схвалення від Європи на надання багатомільярдної державної допомоги для будівництва першої в історії країни атомної електростанції. Про це повідомив Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на своїй сторінці у соціальній мережі X, пише УНН.

Деталі  

Туск підтвердив забезпечення необхідного фінансування для ключового енергетичного проєкту.

Ми це маємо! Мільярди державної допомоги на будівництво першої польської атомної електростанції. Європа погодилася, і фінансування є. Перші чотири мільярди будуть доступні цього місяця

– написав польський прем'єр.

Контекст

Будівництво першої атомної електростанції у Польщі розпочнеться вже у грудні, після того, як Європейська комісія надала офіційну згоду на державну фінансову допомогу для проєкту. Йдеться про підтримку обсягом близько 60 мільярдів злотих, виділення яких Сейм затвердив ще 20 лютого. Умовою для докапіталізації компанії Polskie Elektrownie Jądrowe було саме схвалення Єврокомісії. Станцію, яка має відігравати ключову роль в енергетичній трансформації Польщі, планують звести на Помор’ї.

Початок будівництва першого реактора заплановано на 2028 рік, а перший енергоблок має бути введений в експлуатацію у 2035 році. На тлі цих подій, у середу, 10 грудня, має відбутися конференція компанії Polskie Elektrownie Jądrowe, яка буде присвячена "останнім досягненням у реалізації проєкту будівництва атомної електростанції на Помор'ї".

Чеська компанія таємно поставила критичне обладнання для української АЕС26.12.24, 04:39 • 95713 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Енергетика
Соціальна мережа
Європейський Союз
Дональд Туск