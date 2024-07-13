Польша обратилась к Еврокомиссии с предложением поставлять Украине энергию со своих ТЭС

Польша предложила Еврокомиссии поставлять электроэнергию Украине со своих ТЭС при условии, если не нужно будет платить за выбросы. Об этом информирует Onet, передает УНН.

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По словам представителя Еврокомиссии Тима Макфи, эту идею озвучил премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Варшаву в понедельник.

"Мы сейчас работаем над идеей, чтобы иметь возможность сжигать польский уголь, которого у нас сейчас много, чтобы не платить за его сжигание, то есть за выбросы, и отправлять электроэнергию, произведенную польскими электростанциями из польского угля за европейские деньги, через существующий энергетический мост в Украину", - заявил Туск.

Макфи отметил, что "польские власти обратились к Комиссии с просьбой о встрече для обсуждения этого вопроса".

Он пояснил, что Польша как страна Евросоюза обязана платить квоты за электроэнергию, произведенную на ее электростанциях и поставленную в Украину, в рамках правил СТВ.

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