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Польша начала спецоперацию на границе с Россией из-за угрозы диверсий и проникновения вооружённых групп

Киев • УНН

 • 2132 просмотра

Польша начала спецоперацию у границы с Калининградской областью из-за возможных диверсий и проникновения вооружённых групп.

Польша начала спецоперацию на границе с Россией из-за угрозы диверсий и проникновения вооружённых групп

Польша начала специальную операцию вблизи границы с калининградской областью россии из-за предупреждения разведки о возможных диверсиях в ближайшие дни. К мероприятиям привлекли полицию, военных, пограничников и спецслужбы, сообщает RMF24 со ссылкой на главного коменданта польской полиции Марека Бороня, пишет УНН.

Детали

По словам Бороня, на прошлой неделе польская военная разведка и спецслужбы союзников предупредили о возможных провокациях, в частности попытках пересечения границы вооружёнными группами.

Операцию проводят в Варминьско-Мазурском и Подляском воеводствах. Координационный штаб создали в Главном управлении полиции Польши.

К границе перебросили дополнительные силы

Для усиления безопасности в приграничные районы направили полицейских из нескольких воеводств. К операции также привлекли контртеррористические подразделения.

Мы должны позаботиться о безопасности граждан, которые там проживают, а также учреждений и всех объектов, которые могут оказаться под угрозой

– подчеркнул Боронь.

Он объяснил, что усиление мер связано с гибридными угрозами, диверсиями и деятельностью восточных спецслужб.

В то же время глава полиции опроверг какую-либо связь операции с политическим кризисом вокруг Конституционного трибунала Польши.

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Степан Гафтко

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