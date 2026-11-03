Польша начала спецоперацию на границе с Россией из-за угрозы диверсий и проникновения вооружённых групп
Киев • УНН
Польша начала спецоперацию у границы с Калининградской областью из-за возможных диверсий и проникновения вооружённых групп.
Польша начала специальную операцию вблизи границы с калининградской областью россии из-за предупреждения разведки о возможных диверсиях в ближайшие дни. К мероприятиям привлекли полицию, военных, пограничников и спецслужбы, сообщает RMF24 со ссылкой на главного коменданта польской полиции Марека Бороня, пишет УНН.
Детали
По словам Бороня, на прошлой неделе польская военная разведка и спецслужбы союзников предупредили о возможных провокациях, в частности попытках пересечения границы вооружёнными группами.
Операцию проводят в Варминьско-Мазурском и Подляском воеводствах. Координационный штаб создали в Главном управлении полиции Польши.
К границе перебросили дополнительные силы
Для усиления безопасности в приграничные районы направили полицейских из нескольких воеводств. К операции также привлекли контртеррористические подразделения.
Мы должны позаботиться о безопасности граждан, которые там проживают, а также учреждений и всех объектов, которые могут оказаться под угрозой
Он объяснил, что усиление мер связано с гибридными угрозами, диверсиями и деятельностью восточных спецслужб.
В то же время глава полиции опроверг какую-либо связь операции с политическим кризисом вокруг Конституционного трибунала Польши.
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