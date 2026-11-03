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Польща розпочала спецоперацію на кордоні з росією через загрозу диверсій та проникнення озброєних груп

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Польща розпочала спецоперацію біля кордону з калінінградською областю через можливі диверсії та проникнення озброєних груп.

Польща розпочала спецоперацію на кордоні з росією через загрозу диверсій та проникнення озброєних груп

Польща розпочала спеціальну операцію поблизу кордону з калінінградською областю росії через попередження розвідки про можливі диверсії найближчими днями. До заходів залучили поліцію, військових, прикордонників і спецслужби, повідомляє RMF24 із посиланням на головного коменданта польської поліції Марека Бороня, пише УНН.

Деталі

За словами Бороня, минулого тижня польська військова розвідка та спецслужби союзників попередили про можливі провокації, зокрема спроби перетину кордону озброєними групами.

Операцію проводять у Вармінсько-Мазурському та Підляському воєводствах. Координаційний штаб створили в Головному управлінні поліції Польщі.

До кордону перекинули додаткові сили

Для посилення безпеки до прикордонних районів направили поліцейських із кількох воєводств. До операції також залучили контртерористичні підрозділи.

Ми маємо подбати про безпеку громадян, які там проживають, а також установ і всіх об'єктів, які можуть опинитися під загрозою

– наголосив Боронь.

Він пояснив, що посилення заходів пов'язане з гібридними загрозами, диверсіями та діяльністю східних спецслужб.

Водночас очільник поліції заперечив будь-який зв'язок операції з політичною кризою навколо Конституційного трибуналу Польщі.

росія будує в калінінграді гігантський радар, здатний відстежувати цілі на відстані до 3000 км02.11.26, 23:20 • 2666 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Державний кордон України
Калінінградська область
Польща